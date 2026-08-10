Поргина о Богомолове: «Для меня он бездарность, совести у него нет»

Людмила Поргина призналась, что восстановление идет непросто.

«Ну, знаете, с трудом сейчас, все равно сейчас-то лежала в больнице, вот выписалась, надо чтобы всегда было мягкое место у бедра. Сильно отбитые они, вот как изменяется погода - начинает болеть. Ну ничего, ничего, ходим, гуляем и так далее», — рассказала актриса Teleprogramma.org.

При этом она не теряет оптимизма и строит планы: уже скоро собирается в театр к Антону Яковлеву, сыну Юрия Яковлева.

На вопрос о скандальном предложении Олега Меньшикова — сократить число театральных вузов до 6-7 и отменить платные курсы — Поргина неожиданно поддержала коллегу, но жестко раскритиковала режиссуру Константина Богомолова, мужа Ксении Собчак.

«Я очень уважаю Олега Меньшикова. У него большие работы и масса достоинств. И я с ним согласна. Обилие театров не дают обилие талантов. Где они, талантливые педагоги? Я не вижу талантливых выпускников, новых молодых актеров и режиссеров. Платное обучение — это просто зарабатывание денег».

Однако затем она сделала резкий поворот:

«Я не понимаю, почему муж Собчак — владеет двумя театрами. Для меня это бездарность. Такой кошмар постановок... Четыре часа идет что-то несусветное. Почему Шекспира надо ставить так, в каких-то страшных костюмах? По-моему, совести у него нет».

Актриса вновь подтвердила, что перестала ходить в МХТ имени Чехова из-за постановок Богомолова. Она называет их «бездарными» и «пустыми» и считает, что такие спектакли не имеют отношения к искусству.

Напомним, что накануне Олег Меньшиков, народный артист и худрук Театра имени Ермоловой, заявил, что из сотен выпускников театральных вузов реальную карьеру строят лишь единицы, и педагоги такого количества талантливых студентов просто не могут обучить качественно. Он призвал оставить в стране всего 6-7 институтов с мощным госфинансированием.