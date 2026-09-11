Поплавская раскритиковала Долину за слова о Магдалине: «Цинично»

Актриса Яна Поплавская уверена, что эта метафора выглядит неуместно и цинично.

«По поводу Марии Магдалины, ну, какое-то такое странное, недостаточно, а очень циничное сравнение», — заявила Поплавская Teleprogramma.org.

Она подчеркнула, что не хочет подробно комментировать саму историю с мошенниками, но отметила важный положительный момент: благодаря этому прецеденту тысячи людей получили возможность оспаривать подобные ситуации в суде.

«Слава Богу, что это случилось. Единственное, что меня удивляет... я не злорадствую, вы же понимаете», — добавила телеведущая.

Поплавская также призналась, что ее искренне поражает желание Долиной публично рассказывать о подаренных квартирах.

«Зачем человек выставляет в соцсетях, что ей подарили квартиры, а не одну, а две. Меня это искренне поражает», — сказала она.

По мнению артистки, талант и статус не всегда означают, что человек будет вести себя соответствующим образом.

«Талантливый человек, известный человек — это совсем не равно тому, что этот человек в миру будет себя вести в соответствии с тем статусом, который он занял благодаря своему таланту», — отметила Поплавская. Она напомнила, что настоящие «глыбы» всегда пеклись о своей репутации, потому что «звезда всегда должна быть легендизированной».

Напомним, что в 2024 году Лариса Долина оказалась в руках аферистов. Обманутая мошенниками, она продала свою квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей и перечислила средства злоумышленникам. Позднее Верховный суд постановил вернуть недвижимость покупательнице Полине Лурье.

В сентябре 2026 года Лефортовский суд вынес решение о взыскании 114 миллионов рублей с двух осужденных мошенников в пользу певицы. Однако сама Долина подчеркнула, что эта сумма не способна возместить ее потери.

Позже артистка призналась, что пережила публичную травлю как тяжелое испытание, и сравнила себя с Марией Магдалиной, в которую бросали камни.