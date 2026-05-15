Похоронивший маму и бабушку внук Молчанова один пришел на прощание с ним

В Москве в эту пятницу, 15 мая, проходит прощание с телеведущим Владимиром Молчановым. Отпевают покойного в храме Святых Бессребреников Космы и Дамиана в Шубине. Началась скорбная церемония ровно в полдень по московскому времени.

Церемонию посетили телеведущие Дмитрий Крылов, Елена Ханга, Александр Гурнов. В числе пришедших проститься с Владимиром Молчановым был и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

Но все внимание было приковано к единственному оставшемуся в живых наследнику Владимира Молчанова, его внуку Дмитрию. Молодой человек пришел проститься с дедом в полном одиночестве. В марте этого года Дмитрий похоронил маму, дочь Молчанова, Анну.