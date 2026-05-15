Похоронивший маму и бабушку внук Молчанова один пришел на прощание с ним

В Москве в эту пятницу, 15 мая, проходит прощание с телеведущим Владимиром Молчановым. Отпевают покойного в храме Святых Бессребреников Космы и Дамиана в Шубине. Началась скорбная церемония ровно в полдень по московскому времени.
Церемонию посетили телеведущие Дмитрий Крылов, Елена Ханга, Александр Гурнов. В числе пришедших проститься с Владимиром Молчановым был и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.
Но все внимание было приковано к единственному оставшемуся в живых наследнику Владимира Молчанова, его внуку Дмитрию. Молодой человек пришел проститься с дедом в полном одиночестве. В марте этого года Дмитрий похоронил маму, дочь Молчанова, Анну.
Внук Владимира Молчанова у храма. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Дмитрий родился 10 января 2004 года. Дочь Владимира Молчанова обожала своего наследника, считая сына ближайшим другом, надежным мужчиной, всегда готовым прийти на помощь. Анна нередко размещала снимки с ним в личном блоге. В январе этого года она в последний раз поздравила Дмитрия с днем рождения. В это время она находилась в Израиле на лечении.
«Митяй, счастье мое, тебе сегодня 22 года! Это было так давно, а кажется, что совсем недавно. Спасибо, что выбрал меня, спасибо за твою поддержку и опору в любых обстоятельствах! Ты сейчас за 1000 км от меня, но точно знаешь, что я всегда рядом. Счастья тебе огромного, котенок, люблю тебя бесконечно. С днем рождения!» — писала Анна.
Родители молодого человека не состояли в браке и не проживали совместно, но Дмитрий сохранил общение с биологическим отцом — Денисом. Юноша пошел по стопам прославленного деда и определил свой профессиональный путь в сфере телевидения: он трудился на спортивном телеканале «Старт», а позже перешел на канал «Культура».
Внук Владимира Молчанова у гроба деда. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Телеведущий Владимир Молчанов скончался 11 мая, ему было 75 лет. Молчанов тяжело болел. Ему трансплантировали печень на фоне борьбы с онкологическим заболеванием. Кроме этого, Молчанов перенес инфаркт. Здоровье телеведущего подкосили тяжелые потери. Четыре года назад скончалась его жена, а в конце марта не стало дочери.
В последнее время Владимир Молчанов жил и работал в Израиле.
Церемония отпевания Владимира Молчанова в храме. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org