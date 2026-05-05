Погребняк поддержала клуб, выгнавший блогершу за фото Лерчек: «Это преследование»

Напомним, ранее посетительницу элитного фитнес-клуба лишили абонемента за 350 тысяч рублей после того, как она сняла Лерчек на телефон и опубликовала запись в сети. Многие тогда возмутились, посчитав наказание чрезмерным, но Погребняк встала на сторону администрации.

«Во многих клубах запрещено снимать изнутри. И это правильно. У меня есть личное пространство. И без согласия вы не имеете права снимать других членов клуба. И за несоблюдение вам сначала делают замечание, а потом аннулируют клубную карту», — заявила Погребняк Teleprogramma.org.

По ее мнению, в данном случае клуб поступил абсолютно верно, а поступок женщины, снимавшей больную блогера, она и вовсе назвала преследованием.

«И в данном случае клуб правильно сделал. Это было преследование за Лерчек. Вторглись в ее личное пространство», — добавила звезда.

Напомним, что инцидент произошел после того, как Лерчек завершила четвертый сеанс химиотерапии. Блогер публично пожаловалась, что женщина подошла к ней в зале и начала снимать, несмотря на запреты.

После этого администрация клуба действительно расторгла договор с нарушительницей, сославшись на пункт о конфиденциальности и недопустимости съемок третьих лиц без согласия.

Лерчек в свои 36 лет борется с раком желудка 4-й стадии. Ее уголовное дело приостановлено из-за тяжелой болезни, она находится под домашним арестом и регулярно делится в соцсетях этапами лечения.