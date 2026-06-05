«Поет не хуже многих на нашей эстраде»: Кравец заступилась за униженную Бузову, которую не позовут на Первый канал

Светская львица Алена Кравец в беседе с Teleprogramma.org отреагировала на недавние высказывания продюсера Первого канала Юрия Аксюты. Алена дала понять, что он напрасно набросился на Ольгу Бузову. А его нежелание видеть ее на Первом канале Бузову вряд ли волнует. Ведь она и так очень востребована.
Алена Кравец выразила недоумение по поводу слов Юрия Аксюты в адрес Ольги Бузовой. Алена предположила, что речь может идти о личной обиде.
«Ольга Бузова поет не хуже многих на нашей эстраде. Плюс у нее много хитов, у нее хорошие песни. Она востребована, ее знают люди. И всегда украшает собой любое мероприятие, всегда на нее все внимание.
В самопиаре нет ничего плохого. Это часть работы звезды. Видимо, у Аксюты какие-то личные счеты и обиды. Вообще, каналы в очереди стоят, чтобы пригласить Бузову в свои проекты — реалити, концерты, ток-шоу, хотя у нее высокий гонорар», — высказалась Алена Кравец.
Алена Кравец. Фото: Комсомольская правда / Global Look Press
Продюсер Юрий Аксюта на днях заявил, что не знает, кто такая Ольга Бузова. Он пообещал, что теледивы не будет на Первом канале, пока он там работает.
«Девушка, которая сама себя сделала, пробилась в «Дом-2», «Дом-3», «Дом-5», «Дом-10» и так далее. Я еще и пою и вышивать могу. Хотите, еще и ягодицы могу показать. Я все могу! Только любите меня. Я королева, я героиня… Вот философия подобного рода людей. Но мы про другое с вами разговариваем. Мы говорим про музыку. Какое это отношение имеет к музыке?» — возмутился продюсер.
Мнение Аксюты поддержали многие знаменитости. Против того, чтобы Ольгу Бузову пустили на Первый канал, высказались, в частности, музыкальный критик Сергей Соседов и продюсер Леонид Дзюник.
А вы с чьим мнением согласны — Юрия Аксюты или Алены Кравец? Поделитесь в комментариях.