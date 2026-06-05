«Поет не хуже многих на нашей эстраде»: Кравец заступилась за униженную Бузову, которую не позовут на Первый канал

Светская львица Алена Кравец в беседе с Teleprogramma.org отреагировала на недавние высказывания продюсера Первого канала Юрия Аксюты. Алена дала понять, что он напрасно набросился на Ольгу Бузову. А его нежелание видеть ее на Первом канале Бузову вряд ли волнует. Ведь она и так очень востребована.

Алена Кравец выразила недоумение по поводу слов Юрия Аксюты в адрес Ольги Бузовой. Алена предположила, что речь может идти о личной обиде.