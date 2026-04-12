Победительница «Тайного миллионера» Алина Астровская: «Потеряла на шоу 10 кг»

Победительницей шоу "Тайный миллионер" на канале СТС стала певица, актриса и блогер Алина Астровская. Она скрывала наличие золотого слитка на протяжении нескольких выпусков. И сумела удержать его в своих руках вплоть до финала. Теперь артистка стала обладательницей приза в десять миллионов рублей.
В интервью Teleprogramma.org Алина рассказала о том, на что потратит свой выигрыш, как к ее участию в шоу отнеслись в семье и почему Владимира Тишко можно сравнить с ее детьми.
Алина Астровская: "Нельзя было даже перекинуться парочкой слов о погоде с оператором"
- Алина, насколько вам было тяжело обманывать окружающих?
- Я очень заинтересовалась проектом "Тайный миллионер", потому что мне сказали, что его концепция будет напоминать игру в "Мафию". Я играла в нее в студенчестве.
Мне нравилось наблюдать, как люди перестраиваются, выступая за белый или черный фланг. И мне тоже захотелось принять участие в такой игре.
Мне нравилась вот эта свобода, то, что все возможно, и у тебя появляется какая-то маневренность игры, когда ты просто принимаешь правила.
Но в нашем случае игра продолжалась без какого-то дедлайна. Ведь когда ты играешь в "Мафию", то это длится максимум шесть часов, а потом ты едешь домой. А здесь мы находились в игре круглосуточно, под камерами, без средств связи.
Ты ни на минуту не мог выключиться из процесса и даже пройтись прогуляться по улочкам Джайпура наедине с собой. Нельзя было даже перекинуться парочкой слов о погоде с оператором. Это было под жестким запретом для всей команды.
В финале было сложно выдерживать эту концентрацию. К тому же включалась моя врожденная эмпатия. И мне было тяжело обманывать Карину Мурашкину, потому что мы подружились в процессе игры. В финале передо мной встал выбор: убрать Карину или остаться на плаву самой.
Оказалось очень трудно находиться в этом интенсивном состоянии контроля всего: своих слов, действий, действий других игроков.
В общем, вся эта история про золотую лихорадку – это не миф. Очень трудно носить в своем кармане золотой слиток.
Алина Астровская и Полина Диброва.
- На что вы потратили свой выигрыш?
- Эти деньги приходят далеко не сразу. Еще нужно заплатить большой налог. Изначально я размышляла над тем, куда их потратить. И хочу помочь родителям с квартирным вопросом.
Алина Астровская: "В детстве такой артефакт видится волшебным"
- Как ваши близкие относились к вашему участию в игре?
- Когда я уезжала на реалити, мой сын сказал, что я должна приехать с призом и всех победить. Я спросила: "Может, у меня не получится, малыш?". Но он настаивал: "Нет, мама, у тебя получится, ты всех победишь. Просто приезжай с призом домой". Он повторил это несколько раз, и это было хорошей мотивацией для меня.
На самом деле дети, муж, родственники, переживали, как я там. Я только закончила кормить младшего и уже поехала в реалити. И все волновались за мое моральное и гормональное состояние.
Я приехала минус десять килограммов. Все очень переживали, закармливали меня пирожками. Для них было важно, чтобы я себя хорошо чувствовала.
Конечно, сын очень радовался, гордился мной. Мне позволили забрать со съемок этот бутафорский золотой слиток. Я ехала домой со специальной бумажкой, что это бутафория, но все равно меня тщательно проверяли на всех пунктах.
Я показала слиток старшему сыну. Он уже больше понимает, что происходит. Для сына это, конечно, такая сказка. Мама уехала в Индию, где живут слоны и обезьяны. Я думаю, что он запомнит эту историю, несмотря на то что ему всего лишь четыре.
Ведь случилось много эмоций от моих рассказов и от того золотого слитка, который теперь есть у нас дома. Пусть он и ненастоящий, но в детстве такой артефакт видится волшебным.
- А с кем из участников игры вы подружились?
- Проще сказать, что я ни с кем не ссорилась. И если кого-то встречу на мероприятии или в парке, то с удовольствием поболтаю и выпью кофе. А так, на той скорости, с какой мы развиваем наши жизни, все очень сложно.
Если я не работаю, то провожу время с детьми, родными и близкими. В такой большой столице иногда не можешь встретиться и с близкими друзьями. Просто не хватает на это времени: переезды, пробки, работа, ответственность, дети, какие-то бытовые вопросы.
А так, с удовольствием увиделась бы с ребятами и пообщалась бы с ними. Я считаю, что у нас был потрясающий кастинг участников.
- Я читала, что вы дружите с Региной Тодоренко. А Регина следила за вашим участием в шоу "Тайный миллионер"?
- Да. Более того, я даже являюсь крестной ее старшего сына Михаила. Я заранее не говорила Регине про свою победу, чтобы ей было интереснее смотреть.
Регина смотрела все выпуски, даже, наверное, больше, чем я сама. После просмотров записывала кружочки, делилась впечатлениями. Ей очень понравился этот проект.
Участники шоу "Тайный миллионер".
Алина Астровская о Владимире Тишко: "Володя имеет смелость быть таким антагонистом"
- А как вы относитесь к Анастасии Крайновой и Владимиру Тишко? Анастасия вообще в предпоследнем выпуске вас разоблачила. Да и Владимир – уж очень экспрессивный мужчина.
- Хорошо отношусь. Очень яркие, проявленные персонажи. Володя имеет смелость быть таким антагонистом.
Он, знаете, как ребенок с детской непосредственностью. Мои дети тоже реагируют на то, что им нравится или не нравится: очень ярко, проявленно, с криком. И у Володи тоже такие потрясающие живые реакции на все.
Это классно! Надо жить жизнь. Но у многих людей в наше время не развит эмоциональный интеллект. А вот у Вовы и Насти с этим все в порядке.
- Хотели бы вы еще принять еще в реалити-шоу?
- Все зависит от самого реалити, от концепции этой идеи. Мне понравилось шоу "Тайный миллионер" тем, что до этого никто не снимал и не делал ничего подобного. Мне кажется, что это была суперкартинка, это было очень интересно.
Для нас выстраивали целые миры. И это в рамках непростых условий Индии там, где нет никаких правил. Я очень благодарна за то, что я там была, участвовала.
Это было очень круто сделано и придумано. И я бы с удовольствием поучаствовала в чем-то похожем. Для меня важны именно идея и концепция. А если удается победить, то это как приятный бонус и стечение обстоятельств. И, конечно, всегда интересно принимать участие в чем-то инновационном.
До этого меня тоже звали в разные шоу, например, в "Выживалити". Но я отказывалась, потому что быть где-то на необитаемом острове и ругаться с людьми меня никак не вдохновляло.
А здесь было много и физических, и логических задач, и отсылки к моему любимому Юнгу и его примерам экспериментов над разными группами личностей, и психологически интересные повороты. Вот это было круто!
