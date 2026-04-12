Победительница «Тайного миллионера» Алина Астровская: «Потеряла на шоу 10 кг»

Победительницей шоу "Тайный миллионер" на канале СТС стала певица, актриса и блогер Алина Астровская. Она скрывала наличие золотого слитка на протяжении нескольких выпусков. И сумела удержать его в своих руках вплоть до финала. Теперь артистка стала обладательницей приза в десять миллионов рублей.

В интервью Teleprogramma.org Алина рассказала о том, на что потратит свой выигрыш, как к ее участию в шоу отнеслись в семье и почему Владимира Тишко можно сравнить с ее детьми.

Алина Астровская: "Нельзя было даже перекинуться парочкой слов о погоде с оператором"

- Алина, насколько вам было тяжело обманывать окружающих?

- Я очень заинтересовалась проектом "Тайный миллионер", потому что мне сказали, что его концепция будет напоминать игру в "Мафию". Я играла в нее в студенчестве.

Мне нравилось наблюдать, как люди перестраиваются, выступая за белый или черный фланг. И мне тоже захотелось принять участие в такой игре.

Мне нравилась вот эта свобода, то, что все возможно, и у тебя появляется какая-то маневренность игры, когда ты просто принимаешь правила.

Но в нашем случае игра продолжалась без какого-то дедлайна. Ведь когда ты играешь в "Мафию", то это длится максимум шесть часов, а потом ты едешь домой. А здесь мы находились в игре круглосуточно, под камерами, без средств связи.

Ты ни на минуту не мог выключиться из процесса и даже пройтись прогуляться по улочкам Джайпура наедине с собой. Нельзя было даже перекинуться парочкой слов о погоде с оператором. Это было под жестким запретом для всей команды.

В финале было сложно выдерживать эту концентрацию. К тому же включалась моя врожденная эмпатия. И мне было тяжело обманывать Карину Мурашкину, потому что мы подружились в процессе игры. В финале передо мной встал выбор: убрать Карину или остаться на плаву самой.

Оказалось очень трудно находиться в этом интенсивном состоянии контроля всего: своих слов, действий, действий других игроков.

В общем, вся эта история про золотую лихорадку – это не миф. Очень трудно носить в своем кармане золотой слиток.