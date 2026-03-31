Победитель "Суперстара!" Шура: "В 90-х с моего тела исчезли колотые ранения"

Шура. Фото: телеканал НТВ

В интервью Teleprogramma.org артист рассказал, как отреагировал на победу проекте НТВ, и о мистике в своей жизни.

Победителем шоу "Суперстар! Битва сезонов" на канале НТВ стал певец Шура (Александр Медведев). На протяжении почти всех выпусков он возглавлял турнирную таблицу. Поэтому этот результат вполне закономерен.

А еще Александр Медведев неоднократно показывал, что ему близко не только амплуа комика. Этот певец может быть и серьезным драматическим артистом.

После своей победы Шура ответил на вопросы Teleprogramma.org.

Шура: "Александр Медведев будет там, где это нужно и к месту"

- Что вы почувствовали, узнав, что победили? Поверили в свою победу?

- Не поверил. Я тот еще счетовод в цифрах, не дружил и вряд ли уже подружусь с ними. А в голове возникали вопросы: "Правда, я, это я победил? Не может быть"

- А как на этот триумф отреагировала ваша мама?

- Мама в Новосибирске и там +4 часа. Съемка закончилась примерно в полночь. Мама уже спала, но мы договорились, что я напишу ей смс, проснется и прочитает.

Утром мама мне набрала и поздравила. А еще пожелала, дай Бог здоровья, всем на НТВ, моей команде и мне тоже здоровья. Знает, как мы вымотались за эти месяцы подготовок и съемок.

- Жюри проекта выразило мысль, что в вашем творчестве происходит некое превращение Шуры в Александра Медведева. Эта тенденция продолжится? Вы совсем откажетесь от эпатажа?

- Ох, ну нет, Александр Медведев будет там, где это нужно и к месту. А на моих сольниках останется Шура: взбалмошный, яркий, инфантильный, веселый и всегда с душой на рампах.

Шура: "Я со снами не спорю, они у меня вещие"

- В финале вы исполняли песню "Сны". А вам самому снятся сны? Возможно, вещие…

- Раз уж вопросы все про проект, то песни "Танец на барабане" и "Аист на крыше" приснились мне во сне, после чего я умолял НТВ согласовать мне их к выступлению.

Я со снами не спорю, они у меня вещие. Бабушка, бывает, снится и помогает мне с решениями, и Емельная.

Ну о ней читайте мою книгу, кто она и какую сильную роль сыграла в моей жизни. Она мне предсказала моего директора. И мы уже 20 лет, до сих пор работаем вместе с Пашей.

- А есть ли вообще место мистике в вашей жизни? Можете, пожалуйста, рассказать о каком-то конкретном случае?

- Вся моя жизнь - мистика, в моей книге "Смех и слезы" описано немало мистических случаев. Один, например, - когда в 90-х с моего тела исчезли колотые ранения.

Тогда меня, раненого, доставили в госпиталь. Я был весь зашит и забинтован.

Наутро снимают бинты, а ран нет. Я и наутро сбежал из больницы, чтоб не собрали консилиум из врачей. Как это вообще возможно?

