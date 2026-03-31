Победитель "Суперстара!" Шура: "В 90-х с моего тела исчезли колотые ранения"

Победителем шоу "Суперстар! Битва сезонов" на канале НТВ стал певец Шура (Александр Медведев). На протяжении почти всех выпусков он возглавлял турнирную таблицу. Поэтому этот результат вполне закономерен.
А еще Александр Медведев неоднократно показывал, что ему близко не только амплуа комика. Этот певец может быть и серьезным драматическим артистом.
После своей победы Шура ответил на вопросы Teleprogramma.org.
Шура: "Александр Медведев будет там, где это нужно и к месту"
- Что вы почувствовали, узнав, что победили? Поверили в свою победу?
- Не поверил. Я тот еще счетовод в цифрах, не дружил и вряд ли уже подружусь с ними. А в голове возникали вопросы: "Правда, я, это я победил? Не может быть"
- А как на этот триумф отреагировала ваша мама?
- Мама в Новосибирске и там +4 часа. Съемка закончилась примерно в полночь. Мама уже спала, но мы договорились, что я напишу ей смс, проснется и прочитает.
Утром мама мне набрала и поздравила. А еще пожелала, дай Бог здоровья, всем на НТВ, моей команде и мне тоже здоровья. Знает, как мы вымотались за эти месяцы подготовок и съемок.
- Жюри проекта выразило мысль, что в вашем творчестве происходит некое превращение Шуры в Александра Медведева. Эта тенденция продолжится? Вы совсем откажетесь от эпатажа?
- Ох, ну нет, Александр Медведев будет там, где это нужно и к месту. А на моих сольниках останется Шура: взбалмошный, яркий, инфантильный, веселый и всегда с душой на рампах.
Шура: "Я со снами не спорю, они у меня вещие"
- В финале вы исполняли песню "Сны". А вам самому снятся сны? Возможно, вещие…
- Раз уж вопросы все про проект, то песни "Танец на барабане" и "Аист на крыше" приснились мне во сне, после чего я умолял НТВ согласовать мне их к выступлению.
Я со снами не спорю, они у меня вещие. Бабушка, бывает, снится и помогает мне с решениями, и Емельная.
Ну о ней читайте мою книгу, кто она и какую сильную роль сыграла в моей жизни. Она мне предсказала моего директора. И мы уже 20 лет, до сих пор работаем вместе с Пашей.
- А есть ли вообще место мистике в вашей жизни? Можете, пожалуйста, рассказать о каком-то конкретном случае?
- Вся моя жизнь - мистика, в моей книге "Смех и слезы" описано немало мистических случаев. Один, например, - когда в 90-х с моего тела исчезли колотые ранения.
Тогда меня, раненого, доставили в госпиталь. Я был весь зашит и забинтован.
Наутро снимают бинты, а ран нет. Я и наутро сбежал из больницы, чтоб не собрали консилиум из врачей. Как это вообще возможно?
