Победитель "Суперстара!" Шура: "В 90-х с моего тела исчезли колотые ранения"

Победителем шоу "Суперстар! Битва сезонов" на канале НТВ стал певец Шура (Александр Медведев). На протяжении почти всех выпусков он возглавлял турнирную таблицу. Поэтому этот результат вполне закономерен.

А еще Александр Медведев неоднократно показывал, что ему близко не только амплуа комика. Этот певец может быть и серьезным драматическим артистом.

После своей победы Шура ответил на вопросы Teleprogramma.org.

Шура: "Александр Медведев будет там, где это нужно и к месту"

- Что вы почувствовали, узнав, что победили? Поверили в свою победу?

- Не поверил. Я тот еще счетовод в цифрах, не дружил и вряд ли уже подружусь с ними. А в голове возникали вопросы: "Правда, я, это я победил? Не может быть"

- А как на этот триумф отреагировала ваша мама?

- Мама в Новосибирске и там +4 часа. Съемка закончилась примерно в полночь. Мама уже спала, но мы договорились, что я напишу ей смс, проснется и прочитает.

Утром мама мне набрала и поздравила. А еще пожелала, дай Бог здоровья, всем на НТВ, моей команде и мне тоже здоровья. Знает, как мы вымотались за эти месяцы подготовок и съемок.