Победитель шоу 'ВИА Суперстар!', участник 'Поющих гитар' Владимир Васильев : "Можно строить наполеоновские планы, но произойти может все что угодно"

Проект "ВИА Суперстар!" на канале НТВ подошел к финалу. Победителем программы стали участники ВИА "Поющие гитары". Коллектив исполнил песню Ани Лорак "Я вернусь" и по итогам всех выпусков оказался на вершине турнирной таблицы. Всего же знаменитый ансамбль, который в следующем году отметит свое 60-летие, набрал 71 балл.
Недавно Teleprogramma.org брала интервью у участника ВИА "Поющие гитары", бас-гитариста Владимира Васильева. Сегодня музыкант делится с нашим изданием своими впечатлениями от победы.
"Думать о победе было бы слишком самонадеянно"
- Владимир Борисович, что вы чувствовали, когда узнали, что заняли первое место в программе "ВИА Суперстар!"?
- Это была приятная неожиданность. Когда проект только начинался, уверенности в том, что мы выиграем, не было никакой. Все участники шоу очень сильные. И думать о победе было бы слишком самонадеянно - когда еще ничего не произошло, а ты уже купаешься в лучах славы.
Плюс ко всему факт соперничества никто не отменял. Да и всякие подводные течения тоже. Кому-то нравится, кому-то – нет, это все субъективные вещи. Но, безусловно, приятно.
ВИА "Поющие гитары". Фото: телеканал НТВ
- Были ли у коллектива сложности при работе над песней "Я вернусь" Ани Лорак?
- Нет. Песня очень романтичная, с хорошей мелодией и словами. Композиция нам понравилась, и Милена (солистка ансамбля Милена Вавилова – прим. ред) хорошо ее спела и, как говорится, справилась с поставленной художественной задачей.
Песня очень мелодичная и не похожа на современные. По-моему, ей лет 15-20. Во всяком случае, было от чего отталкиваться, со своим субъективным видением всего музыкального произведения.
Слава Богу, все удалось. Ситуация простая. Можно строить наполеоновские планы, но произойти может все что угодно. Это конкурсная борьба и конкуренция. Чаша весов колышется то влево, то вправо, и в этом вся прелесть.
И от этого возникает приятное щекотание нервов, мандраж, беспокойство. Все конкурсные события пропитаны хорошим, добрым духом соперничества – что в футболе, что на Олимпиадах. Просто здесь вместо спорта - творческие состязания.
"Стас не был замечен в каком-то подыгрывании"
- Как вы относитесь к комментариям недоброжелателей о том, что жюри двигало "Поющих гитар" вперед? Мол, Ирина Понаровская когда-то пела в вашем коллективе, а Евгений Броневицкий – двоюродный дедушка Стаса Пьехи.
- Это не имеет отношения к конкурсу. Ирина - очень требовательный человек. И если бы ей что-то не нравилось, она бы об этом сказала, не стала бы фальшивить.
Стас тоже не был замечен в каком-то подыгрывании. Он всегда говорил о том, что ему не нравилось, всегда был честен.
ВИА "Поющие гитары". Фото: телеканал НТВ
"Может, какой-то вектор направления молодежной аудитории сдвинется в нашу сторону"
- Как вы думаете, станет ли у вас после победы больше предложений?
- Загадывать сложно. Хотелось бы, чтобы концертов, выступлений, каких-то событий было бы больше. Но что-то прогнозировать в наше непредсказуемое время слишком самонадеянно.
Если это произойдет, то слава Богу. Если нет, значит, так повернулась Фортуна. Ничего страшного в этом нет.
- Возможно, на вас обратит внимание молодежь, и вы станете еще популярнее, как это произошло с Надеждой Кадышевой и Татьяной Булановой…
- Не исключено. Может, какой-то вектор направления молодежной аудитории сдвинется в нашу сторону. И если это произойдет, этому можно только порадоваться.
