Победитель шоу 'ВИА Суперстар!', участник 'Поющих гитар' Владимир Васильев : "Можно строить наполеоновские планы, но произойти может все что угодно"

Проект "ВИА Суперстар!" на канале НТВ подошел к финалу. Победителем программы стали участники ВИА "Поющие гитары". Коллектив исполнил песню Ани Лорак "Я вернусь" и по итогам всех выпусков оказался на вершине турнирной таблицы. Всего же знаменитый ансамбль, который в следующем году отметит свое 60-летие, набрал 71 балл.

Недавно Teleprogramma.org брала интервью у участника ВИА "Поющие гитары", бас-гитариста Владимира Васильева. Сегодня музыкант делится с нашим изданием своими впечатлениями от победы.

"Думать о победе было бы слишком самонадеянно"

- Владимир Борисович, что вы чувствовали, когда узнали, что заняли первое место в программе "ВИА Суперстар!"?

- Это была приятная неожиданность. Когда проект только начинался, уверенности в том, что мы выиграем, не было никакой. Все участники шоу очень сильные. И думать о победе было бы слишком самонадеянно - когда еще ничего не произошло, а ты уже купаешься в лучах славы.

Плюс ко всему факт соперничества никто не отменял. Да и всякие подводные течения тоже. Кому-то нравится, кому-то – нет, это все субъективные вещи. Но, безусловно, приятно.