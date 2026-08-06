Олег Басилашвили рассказал, как проводит время: «Читаю книжки»

20 марта ушла из жизни жена актера Олега Басилашвили – телеведущая Галина Мшанская. Ей был 91 год. Супруги прожили вместе больше 60 лет.

Два года назад в интервью маэстро поделился воспоминаниями о начале пандемии: он и супруга сразу перебрались на свою дачу в Репино, где провели время в тишине и на свежем воздухе, читая книги.

Тогда артист признался, что с годами их образ жизни изменился, но он безмерно благодарен жене за неизменную поддержку и понимание.

Олег Басилашвили: «Очень хорошо живу»

Как живет артист сегодня, спустя почти полгода после ухода жены? Артист старается сохранять оптимизм даже в такой тяжелой ситуации.

«Очень хорошо живу», - отметил Олег Валерианович в разговоре по телефону с Teleprogramma.org.

- А чем занимаетесь?

- Да ничем не занимаюсь. Книжки читаю.

Извините, но сейчас я очень занят. У меня народ сидит. Я читаю лекции, мне неудобно.

Желаем Олегу Басилашвили здоровья и долголетия!