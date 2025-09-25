Олег Басилашвили опроверг свой уход со сцены

Известный артист Олег Басилашвили в беседе с Teleprogramma.org пролил свет на свой уход со сцены. 90-летний Олег Валерианович был неправильно понят. Как же на самом деле обстоят дела?

Что на самом деле происходит с Олегом Басилашвили

Олег Басилашвили заявил, что ничего не говорил о своем уходе со сцены. Артист внес ясность в ранее появившуюся информацию о том, что он больше не выйдет на сцену БДТ имени Товстоногова. Олег Валерианович дал понять, что это не соответствует действительности.

"Я ничего подобного не объявлял", — заявил Олег Басилашвили Teleprogramma.org.

Актер уточнил, что театр исключил из своего репертуара пьесу 'Лето одного года'. В ней Басилашвили выходил на сцену вместе с Алисой Фрейндлих. В других же постановках БДТ Олег Валерианович участвовать будет.

О чем заявил Басилашвили

Ранее издание News.ru со ссылкой на Олега Басилашвили сообщило о намерении актера покинуть сцену. Басилашвили заявил, что спектакли, в которых он играл в БДТ, сняты с репертуара. И по этой причине он на сцену больше не выйдет.

Олег Валерианович добавил, что живет сегодня за городом. И его больше не интересует, что происходит в общественном пространстве. Он хочет тишины и уединения.

Справка

Олег Басилашвили 26 сентября отметит свое 91-летие. Поклонники знают и любят артиста по ролям в таких культовых картинах, как 'Вокзал для двоих', 'Служебный роман', 'Осенний марафон', 'Мастер и Маргарита' и других. В БДТ имени Товстоногова Басилашвили служит больше 66 лет.