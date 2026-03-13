Очень открытый, настоящий человек: какой запомнил Лерчек участник "Звезд в джунглях" Игорь Цвирко

Бывший участник шоу ТНТ "Звезды в джунглях" Игорь Цвирко в беседе с Teleprogramma.org признался, что очень расстроен новостями о блогерше Лерчек. Он и Чекалина познакомились во время съемок проекта. Какой Игорь Цвирко увидел Лерчек?
Что Цвирко сказал о болезни Лерчек
Артиста балета Игоря Цвирко и блогера Валерию Чекалину судьба свела на съемках проекта "Звезды в джунглях". От внимательных телезрителей нельзя было скрыть того факта, что Цвирко симпатизировал Лерчек. В беседе с Teleprogramma.org Игорь подтвердил это. Он рассказал, какой запомнил Лерчек.
"Я познакомился с Лерой на проекте. Для меня это человек был очень открытый, настоящий. Она мне симпатична по человеческим, жизненным качествам", — признался Игорь Цвирко.
Игорь признался, что очень расстроен новостями о тяжелой болезни Лерчек. Он пожелал многодетной маме справиться со всеми трудностями, которые выпали на ее хрупкие плечи.
"Очень печалят новости. Хотелось бы, чтобы Лера справилась с теми невзгодами, которые выпали на ее плечи", — добавил Цвирко.
Лерчек сейчас передвигается в инвалидной коляске. Фото: соцсети
Игорь Цвирко рассказал, что видел с Лерчек вне съемок проекта. Уже после того, как реалити-шоу "Звезды в джунглях" завершилось.
"Не помню, чтобы она на проекте на что-то жаловалась. Когда встречались после проекта, она говорила, что обследовалась. И вроде бы никаких предпосылок к тому, что с ней случилось, не было", — заключил Игорь Цвирко.
Что происходит с Лерчек
Блогер Лерчек сейчас находится в клинике, куда легла, чтобы пройти курс химиотерапии. Рак в четвертой стадии у нее обнаружили после родов. В конце февраля Лерчек стала мамой в четвертый раз. Она родила сына от своего возлюбленного, танцора из Аргентины Луиса.
Лерчек с новорожденным сыном. Фото: соцсети