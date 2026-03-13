Очень открытый, настоящий человек: какой запомнил Лерчек участник "Звезд в джунглях" Игорь Цвирко

Бывший участник шоу ТНТ "Звезды в джунглях" Игорь Цвирко в беседе с Teleprogramma.org признался, что очень расстроен новостями о блогерше Лерчек. Он и Чекалина познакомились во время съемок проекта. Какой Игорь Цвирко увидел Лерчек?

Что Цвирко сказал о болезни Лерчек

Артиста балета Игоря Цвирко и блогера Валерию Чекалину судьба свела на съемках проекта "Звезды в джунглях". От внимательных телезрителей нельзя было скрыть того факта, что Цвирко симпатизировал Лерчек. В беседе с Teleprogramma.org Игорь подтвердил это. Он рассказал, какой запомнил Лерчек.

"Я познакомился с Лерой на проекте. Для меня это человек был очень открытый, настоящий. Она мне симпатична по человеческим, жизненным качествам", — признался Игорь Цвирко.

Игорь признался, что очень расстроен новостями о тяжелой болезни Лерчек. Он пожелал многодетной маме справиться со всеми трудностями, которые выпали на ее хрупкие плечи.