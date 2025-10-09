О каких телефонах мечтают Маркони, Кабанов и другие звезды: мощный, с проектором, удобен в путешествиях и с мессенджером MAX

Мы живем в эпоху потребления. И в мире, где любая услуга предоставляется по одному клику, телефон стал незаменимым помощником человека. А какими мобильными пользуются наши звезды? Об этом сайт Teleprogramma.org расскажет в ближайшие дни.

Актер Стас Садальский — человек продвинутый. У него iPhone 16 Pro Max — смартфон бренда Apple, снабженный мощным набором камер, большой батареей и экраном 6,9 дюйма. Вроде бы самая продвинутая модель, но Станислав уже подумывает о другом телефоне.

Станислав Садальский мечтает о телефоне с проектором

"У меня IPhone 16 Promax, но я хочу взять модель Tank S, такой толстый телефон. Я очень много езжу по гастролям. И на этом телефоне разные программы можно смотреть даже на потолке, он снабжен проектором, — рассказал актер. — Сейчас он стоит 42 000 рублей. Вот немного поднакоплю денег и куплю его".

Меж тем на "Озоне" можно найти описание модели телефона Unihertz Tank 3S, которую хочет приобрести Станислав Садальский. Сайт сообщает, что этот смартфон сочетает в себе мощные технические характеристики, карманный проектор, надежное средство связи в любых условиях и верного помощника для экстремальных ситуаций.

Он как раз подходит энергичным людям. Фишка смартфона состоит в том, что встроенный в него проектор позволяет проецировать изображение на любые поверхности. А такая функция пригодится в дороге, на выездных презентациях, в походных условиях или для домашнего просмотра.

При яркости 100 люмен можно комфортно смотреть контент в затемненном помещении и превратить любую стену в персональный киноэкран.