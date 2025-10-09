О каких телефонах мечтают Маркони, Кабанов и другие звезды: мощный, с проектором, удобен в путешествиях и с мессенджером MAX

Мы живем в эпоху потребления. И в мире, где любая услуга предоставляется по одному клику, телефон стал незаменимым помощником человека. А какими мобильными пользуются наши звезды? Об этом сайт Teleprogramma.org расскажет в ближайшие дни.
Актер Стас Садальский — человек продвинутый. У него iPhone 16 Pro Max — смартфон бренда Apple, снабженный мощным набором камер, большой батареей и экраном 6,9 дюйма. Вроде бы самая продвинутая модель, но Станислав уже подумывает о другом телефоне.
Станислав Садальский мечтает о телефоне с проектором
"У меня IPhone 16 Promax, но я хочу взять модель Tank S, такой толстый телефон. Я очень много езжу по гастролям. И на этом телефоне разные программы можно смотреть даже на потолке, он снабжен проектором, — рассказал актер.
— Сейчас он стоит 42 000 рублей. Вот немного поднакоплю денег и куплю его".
Меж тем на "Озоне" можно найти описание модели телефона Unihertz Tank 3S, которую хочет приобрести Станислав Садальский. Сайт сообщает, что этот смартфон сочетает в себе мощные технические характеристики, карманный проектор, надежное средство связи в любых условиях и верного помощника для экстремальных ситуаций.
Он как раз подходит энергичным людям. Фишка смартфона состоит в том, что встроенный в него проектор позволяет проецировать изображение на любые поверхности. А такая функция пригодится в дороге, на выездных презентациях, в походных условиях или для домашнего просмотра.
При яркости 100 люмен можно комфортно смотреть контент в затемненном помещении и превратить любую стену в персональный киноэкран.
Станислав Садальский. Фото: Лариса Кудрявцева/ "Комсомольская правда"
А Владимир Устюгов и Александр Кабанов - о новом "Aйфоне"
У актера и режиссера Владимира Устюгова (не путать с однофамильцем Александром Устюговым), известного по роли Сан Саныча в сериале "Жуки", также телефон IPhone 16 Pro Max. Но он уже мечтает о новой модели.
iPhone 17 обещает пользователям сбалансированное сочетание повышенной мощности, продуманного дизайна и глубоко интегрированного ИИ. Характеристики устройств достигли того уровня, который полностью соответствует давним ожиданиям аудитории. Цена новинки на рынке — от 799 до 2000 долларов.
"Планирую купить IPhone 17 Promax. Мне нравится, когда телефон не занимает много места в руке", — рассказал Teleprogramma.org Владимир Устюгов.
— И, наверное, зарядки в нем хватает надолго…
— У меня несколько телефонов. У меня есть старый телефон, который подзаряжает другие беспроводно.
Владимир Устюгов. Фото: кадр из сериала "Жуки"
Солист группу Корни Александр Кабанов, так же, как и Владимир Устюгов, мечтает о новом IPone 17 Promax. Сейчас же у него 15-я модель.
"Я очень редко веду соцсети и что-то фотографирую. Поэтому 256 Гб памяти будет для меня достаточно", - отметил Александр Кабанов.
Александр Кабанов (посередине) с коллегами по цеху. Фото: Global Look Press
Владимир Маркони - приверженец классики
А вот юморист Владимир Маркони оказался счастливым обладателем телефона NOKIA 1100.
"Я не верю в технологии. И все говорит о том, что Интернет нам не будет нужен", - пояснил Владимир.
Владимир Маркони. Фото: Global Look Press
- А вы на свой телефон случайно не установили мессенджер MAX?
- Странно, что вы звоните не на него. Сразу вызываете недоверие. Но даже на свою NOKIA 1100 я установил MAX. Потому что как только ты его устанавливаешь, телефон сразу становится в десять раз дороже.
- Не собираетесь менять свой телефонный аппарат?
- Конечно, нет. Это кредо нашей страны – все работает.
