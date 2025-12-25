Новогодняя ночь на Первом канале: Киркоров в образе Розовой пантеры, слезы Кадышевой, Буланова с новыми танцорами и Крид в кресле

Вы можете вообразить Филиппа Киркорова в образе Розовой пантеры на шестиметровой высоте? Хотите увидеть, как он буквально парит под куполом павильона? Такая возможность представится зрителям Новогодней ночи на Первом канале.
Кто станет Снегурочкой
Кстати, в Новогоднюю ночь на Первом будут сразу две Снегурочки: Zivert и Мари Краймбрери. Их образ - струящиеся белые платья и легкие шубки - создает ощущение зимней магии.
А еще вы увидите дуэт певца Вани Дмитриенко и актрисы Анны Пересильд — влюбленных артистов, о которых шепчутся СМИ на протяжении всего года. Для аудитории Первого канала также споют Надежда Кадышева, Полина Гагарина, Григорий Лепс, SHAMAN, Баста, Сергей Жуков, Стас Михайлов, Валерия, Люся Чеботина, Татьяна Куртукова, Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Олег Газманов, главные хитмейкеры года - AY YOLA, Мари MONA, Егор Крид и Мот, и другие.
Выбор этих артистов неслучаен. В этом году Первый канал подготовил красочное путешествие по самым забойным танцевальным хитам последних лет, а также главные песни уходящего года. А корреспондент Teleprogramma.org увидела выступления самых трендовых артистов уходящих 12 месяцев — Надежды Кадышевой и Татьяны Булановой.
В этом году Новогодняя ночь снималась в одном из павильонов киностудии "Мосфильм". Как правило, на съемочной площадке собираются фанаты выступающих артистов и просто зрители, желающие побыть актерами массовых сцен. Главное условие - надеть самую нарядную одежду.
Филипп Киркоров. Фото: Юрий Феклистов
Слезы Надежды Кадышевой
Как правило, сначала номер репетируется с подтанцовкой и другими участниками выступления, и только потом на площадку приезжает артист. Надежда Кадышева приехала к своему номеру даже раньше запланированного появления в сопровождении мужа и сына. И, конечно, вызвала оживленный интерес публики. Некоторые тут же начали снимать артистку на телефон, хотя это обычно запрещается. Но ради такого момента они решили рискнуть…
Кстати, певица предстала перед аудиторией в длинном светло-розовом платье. Образ артистки дополнили кокошник, колье и крупные серьги.
Надежда Кадышева вместе со своим мужем Александром Костюком и сыном Григорием исполнили песню "Широка река".
"Коротаем мы ночи длинные – нелюбимые с нелюбимыми" — затянули в толпе зрителей две дамы лет 50 в блестящих платьях, блондинка и брюнетка. Я, стоявшая рядом с ними, увидела слезы в их глазах.
А потом заплакала и сама Надежда Никитична. Когда певица закончила исполнение песни, она услышала шквал аплодисментов. Растроганная таким приемом, артистка расчувствовалась и поблагодарила зрителей за теплое отношение к ней. Такие искренние слезы, конечно, дорогого стоят…
SHAMAN и Григорий Лепс. Фото: Юрий Феклистов
Татьяна Буланова о новогодней ночи: "Выпью шампанское и загадаю желание"
Корреспондент Teleprogramma.org побывала и на выступлении Татьяны Булановой. В этом году песни Татьяны неожиданно полюбились зумерам. А уж после появления в Интернете видео с энергосберегающими танцами на песню "Один день" ее популярность просто зашкаливает.
Сейчас Татьяна работает с другой командой танцоров, которые приняли участие и в съемках Новогодней ночи на Первом канале. И, как бы сказали в фильме "Афоня", они исполнили "энергичный танец" в черных футболках с фотографией Татьяны Булановой на груди.
А после окончания номера Татьяна поделилась с корреспондентом Teleprogramma.org планами на Новый год. Я спросила у певицы, что она собирается готовить в этот магический день.
Татьяна Буланова. Фото: Юрий Феклистов
"Не буду ничего готовить, — отметила артистка. — Новогоднюю ночь проведу не дома, но за столом. Надеюсь, что нам накроют стол там, где мы работаем.
Но есть ничего не буду, поскольку не ем вечером. Только выпью шампанское и загадаю желание.
А вообще, после Нового года у нас у всех выходные. А я буду неделю работать в студии, записывать новую песню".
Самоотверженный Егор Крид и все-все-все
Надо сказать, что и создатели Новогодней ночи, и сами артисты подошли к своим номерам со всей ответственностью. А некоторые ради съемок махнули рукой на состояние здоровья.
Так, Егор Крид получил траву ноги, но выступил против отмены своего номера. Хит "Шарады" артист спел прямо из кресла среди антуража старинной библиотеки. В этой камерной обстановке Егор Крид и Мот записали праздничную версию своего трека.
А вот на концертный номер Филиппа Киркорова и Елены Север доставили громоздкие винтажные динамики, которые едва поместились на сцене.
Егор Крид. Фото: Юрий Феклистов
Наряду с известными артистами на площадке появятся молодые таланты из проекта "Наша новая музыка": смелая группа "Харизматика", триумфатор конкурса Том Космос и бунтари из коллектива "Джин-джи-ллерс".
Также в новогоднюю ночь выступят победители детского шоу "Голос. Дети". А песня из нового кинофильма "Буратино" прозвучит в исполнении юных участников номера совместно с актерами Александром Петровым и Викторией Исаковой, сыгравшими Базилио и Алису соответственно.
К этой яркой компании присоединится и детский хор с танцевальным ансамблем. Одновременно в представлении будут задействованы около 250 детей, включая дочку Виктории Исаковой — десятилетнюю Варвару Мороз. Молодежь займет центральное место — ее ждут песни и танцы!
А ведущие новогоднего эфира — Юлианна Караулова, Яна Чурикова, Николай Цискаридзе, Валдис Пельш, Юлия Барановская, Максим Аверин, Екатерина Березовская и Константин Панюшкин.
А вы будете смотреть Новогоднюю ночь на Первом канале? Делитесь в комментариях!