Новогодняя ночь на Первом канале: Киркоров в образе Розовой пантеры, слезы Кадышевой, Буланова с новыми танцорами и Крид в кресле

Вы можете вообразить Филиппа Киркорова в образе Розовой пантеры на шестиметровой высоте? Хотите увидеть, как он буквально парит под куполом павильона? Такая возможность представится зрителям Новогодней ночи на Первом канале.

Кто станет Снегурочкой

Кстати, в Новогоднюю ночь на Первом будут сразу две Снегурочки: Zivert и Мари Краймбрери. Их образ - струящиеся белые платья и легкие шубки - создает ощущение зимней магии.

А еще вы увидите дуэт певца Вани Дмитриенко и актрисы Анны Пересильд — влюбленных артистов, о которых шепчутся СМИ на протяжении всего года. Для аудитории Первого канала также споют Надежда Кадышева, Полина Гагарина, Григорий Лепс, SHAMAN, Баста, Сергей Жуков, Стас Михайлов, Валерия, Люся Чеботина, Татьяна Куртукова, Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Олег Газманов, главные хитмейкеры года - AY YOLA, Мари MONA, Егор Крид и Мот, и другие.

Выбор этих артистов неслучаен. В этом году Первый канал подготовил красочное путешествие по самым забойным танцевальным хитам последних лет, а также главные песни уходящего года. А корреспондент Teleprogramma.org увидела выступления самых трендовых артистов уходящих 12 месяцев — Надежды Кадышевой и Татьяны Булановой.

В этом году Новогодняя ночь снималась в одном из павильонов киностудии "Мосфильм". Как правило, на съемочной площадке собираются фанаты выступающих артистов и просто зрители, желающие побыть актерами массовых сцен. Главное условие - надеть самую нарядную одежду.