«Никто не собирался «копировать» великую Гурченко»: Кудрявцева о своей роли Раисы Захаровны в спектакле «Любовь и голуби»

Телеведущая Лера Кудрявцева в беседе с Teleprogramma.org призналась, что ей было страшно выходить на сцену. Она понимала, что ее будут сравнивать с великой Людмилой Гурченко. Но копировать легендарную актрису и пытаться переиграть ее Лера и не планировала.

Лера Кудрявцева решилась на смелый шаг — она вышла на театральную сцену в образе Раисы Захаровны, героини, навсегда вписанной в историю отечественного кино благодаря блистательной игре Людмилы Гурченко в фильме «Любовь и голуби». При этом телеведущая сразу дала понять: ее цель — не попытка воссоздать легендарный экранный образ, а собственное прочтение роли в рамках театральной постановки.

«Никто не собирался „копировать“ великую Гурченко, и было бы глупо вообще с ней сравнивать. Хотя, конечно, после фильма, видимо, это и происходит», — подчеркнула Кудрявцева в беседе с Teleprogramma.org.

По словам Кудрявцевой, предложение выйти на сцену и примерить этот образ стало для нее своеобразным вызовом.