«Никто не собирался «копировать» великую Гурченко»: Кудрявцева о своей роли Раисы Захаровны в спектакле «Любовь и голуби»

Телеведущая Лера Кудрявцева в беседе с Teleprogramma.org призналась, что ей было страшно выходить на сцену. Она понимала, что ее будут сравнивать с великой Людмилой Гурченко. Но копировать легендарную актрису и пытаться переиграть ее Лера и не планировала.
Лера Кудрявцева решилась на смелый шаг — она вышла на театральную сцену в образе Раисы Захаровны, героини, навсегда вписанной в историю отечественного кино благодаря блистательной игре Людмилы Гурченко в фильме «Любовь и голуби». При этом телеведущая сразу дала понять: ее цель — не попытка воссоздать легендарный экранный образ, а собственное прочтение роли в рамках театральной постановки.
«Никто не собирался „копировать“ великую Гурченко, и было бы глупо вообще с ней сравнивать. Хотя, конечно, после фильма, видимо, это и происходит», — подчеркнула Кудрявцева в беседе с Teleprogramma.org.
По словам Кудрявцевой, предложение выйти на сцену и примерить этот образ стало для нее своеобразным вызовом.
«Режиссер Мищенко Василий Константинович предложил мне похулиганить, и, поскольку мой актерский диплом долго лежал без дела, я согласилась. Не страшно ли? Страшно. Мне всегда страшно», — откровенно призналась Лера.
Лера Кудрявцева (на фото слева) в роли Раисы Захаровны. Фото: соцсети Леры Кудрявцевой
Отдельный интерес у публики вызвал момент, когда в спектакле прозвучала не ставшая культовой фраза «Ну почему же крашеная? Это мой натуральный цвет», а другая реплика — «Нет в мире совершенства». Кудрявцева объяснила эту замену особенностями первоисточника. Она напомнила, что легендарный фильм был поставлен по пьесе.
«Пьеса „Любовь и голуби“ — это не инсценировка знаменитого фильма. Все было наоборот: сначала драматург Владимир Гуркин написал пьесу в 1981 году, а уже затем на ее основе появился культовый фильм режиссера Владимира Меньшова, вышедший в 1984 году. Изначально это пьеса. И именно в фильме менялись и придумывались реплики, а мы играем пьесу, как она была изначально написана», — пояснила артистка.