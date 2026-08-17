Николай Добрынин о съемках в «Смешариках»: «Я готовился к операции, и у меня были адские боли»

С 6 августа в прокат вышел фильм «Смешарики сквозь вселенные», в основу которого лег одноименный знаменитый мультфильм. Картина интересна тем, что знакомые нам персонажи: Копатыч, Лосяш, Ежик, Крощ, Бараш, Нюша, Совунья, Пин, Кар-Карыч, превращаются в людей и попадают на борт космического корабля. Вот с этого-то и начинаются настоящие приключения.
Роль Копатыча сыграл Николай Добрынин. В интервью Teleprogramma.org актер рассказал, как на съемках преодолевал сильную боль, чем он похож на своего героя, какую роль в его жизни сыграл Роман Виктюк и стоит ли снимать продолжение «Сватов».
Николай Добрынин: «Специально для меня внедрили фразу: «Копатыч - седой и хромой»
- Николай Николаевич, действие фильма «Смешарики сквозь вселенные» происходит сразу в двух форматах: анимации и живого кино. Насколько трудно существовать в таких «двух измерениях»?
- К анимации мы не имели никакого отношения. Мы играли, вот как я уже снимаюсь в 170 проектах. А уже наши режиссеры все это соединяли, монтировали. Я сам еще не смотрел фильм, хочу увидеть.
- Я читала, что картина снималась в невесомости. Как вам работалось в таких условиях?
- Это другое дело. Это безумно тяжело, учитывая, что я готовился к операции по пересадке тазобедренного сустава. И у меня были адские боли.
Параллельно у меня было еще шесть проектов. Я еле-еле дотянул. И даже во время съемок специально для меня внедрили фразу: «Копатыч – седой и хромой», потому что я реально хромал. Но я выстоял и все сделал.
В невесомости снимать очень тяжело, потому что любое дерганье мизинца, другого пальца – и дубль, дубль, дубль!
- А какие еще сложности возникали на съемочной площадке?
- Сложности в декорациях. Могу рассказать о рубке капитана, когда в конце фильма к нам попадает метеодождь. Огромное спасибо художникам-постановщикам, кто это придумал.
Десятки тонн пространства, где мы сидели с Ежиком и Крошем, - оно стояло на вот таких четырех столбах. И эту систему вот эти столбы подбрасывали на метр. И мы снимались вот так (подпрыгивает).
И надо было говорить слова, которые невозможно было сказать, потому что зубы бились об зубы. Я просил: «А можно сделать поменьше?». Но они говорят: «Нет». Но я потом узнал, что можно было. Они специально не делали поменьше, хотели сделать такой метеодождь.
Фото: кадр из фильма «Смешарики сквозь вселенные»
Николай Добрынин: «Родные знают, что со мной они как за каменной стеной»
- Ваш герой Копатыч - персонаж хозяйственный. Похожи ли вы на него этим качеством?
- Я похож. Я земной человек, люблю сам лично выращивать огурцы. За каждым огурчиком слежу, перевяжу, переживаю за него, холю, нежу.
Еще люблю выращивать помидоры. Клубнику выращиваю. Ну, много чего.
Я сам из Таганрога. Земной человек. И все, что касается фруктов, овощей, кукурузы – я вырос среди этого.
- Часто ли бываете в родных краях?
- Нечасто, потому что очень много гастролей, но в октябре мне выпал шанс приехать в родной Таганрог.
- Копатыч - консерватор. А можете ли вы назвать себя так?
- Консерватором в хорошем смысле. Я очень ответственный человек, прежде всего, за свою семью. Родные знают, что со мной они как за каменной стеной.
Я ответственный в работе, люблю своих партнеров. Очень не люблю халтуру и лень. И об этом знают мои студенты. Я мастер курса в ГИТИСе.
И все мои студенты знают, как я умею с огоньком работать и берут с меня пример.
- Вы же стали и звездой ТикТока...
-Недавно прошла премьера фильма «Дед Фомич». И у нас снималась известный блогер Аня Покров. Она спросила меня: «Николай Николаевич, хотите ТикТок записать?». Я говорю: «Нет, я совершенно равнодушен к этим вещам». А Аня отвечает: «Ну давайте попробуем».
Этот ТикТок зашел и собрал девять миллионов за одни сутки. Это нереально много.
- А вы продолжили снимать их?
- Я записал уже 15 ТикТоков с рекламой «Смешариков». Они собрали по полтора миллиона.
Николай Добрынин: «Нина была очень рада, когда меня утвердили на роль Копатыча»
- Мультфильм «Смешарики», положенный в основу фильма, ведь идет уже 23 года. Наверняка, вы смотрели его с дочерью Ниной...
- Да, смотрел. Нина была очень рада, когда меня утвердили на роль Копатыча. И я очень много у нее узнавал. Конечно, у меня нет времени сидеть и смотреть мультфильм. Я консультировался у нее.
- Нина не пошла по вашим стопам, а решила стать дизайнером...
- И слава Богу!
- Уже есть какие-то успехи?
- Она учится в университете им. С. Г Строганова, окончила первый курс, слава Богу. Это факультет «Средовой дизайн» - все, что касается улицы: фонтаны, лавочки, городские конструкции. Это очень сложно, но безумно интересно
Николай Добрынин. Фото: Ксения Угольникова
Николай Добрынин: «Роман Виктюк - великий театральный режиссер»
- В этом году Роману Виктюку, сыгравшему в вашей судьбе знаковую роль, исполнилось бы 90 лет. Какой его совет вы чаще всего вспоминаете?
- Роман Григорьевич мне никаких советов не давал. Но мы так любили друг друга, что после него я не нашел замену и решил для себя: «Раз мне Бог дал такого великого мастера, и на том спасибо». Больше других не нужно!
У меня были великие учителя, начиная с моего педагога - Ирины Ильиничны Судаковой, художественного руководителя курса. Это и Аркадий Исаакович Райкин, и Констатин Аркадьевич Райкин. Великий балетмейстер Алла Сигалова и Роман Григорьевич Виктюк! Хватит! Мне выше крыши!
- Как вы отнеслись к тому, что с приходом Константина Богомолова на пост худрука тетра Виктюка коллектив переименовали на «Сцену «Мельников»?
- Это не ко мне вопрос. Но мне горько... Что это имя вообще стараются вычеркнуть. Это незаслуженно.
Роман Виктюк - великий театральный режиссер! Великий! И я не знаю, через сколько лет еще появится такой - через 100, 150 лет? Да и нужно ли?
Его спектакли «Служанки», «Саломея» и «М. Баттерфляй», «Мастер и Маргарита», «Нуриев» стали классикой.
Николай Добрынин о продолжении «Сватов»: «Во всем должна быть мера»
- Широкую известность вам принесла и роль Митяя в сериале «Сваты». Если теоретически представить, что снималось бы продолжение проекта или художественный фильм на основе сериала, вы бы сыграли в нем?
- Во всем должна быть мера. Наверное, хватит. Пускай нас запомнят такими! Не надо все высасывать из пальца!
Я понимаю, что продюсерская алчность безгранична, но всегда надо вовремя остановиться. Надо красиво уходить!
Николай Добрынин. Фото: Анна Темерина
- Каковы ваши планы на остаток лета?
- У меня за это лето три художественных фильма. Уже состоялась премьера картины «Дед Фомич». Мы его сняли буквально весной. Также сейчас я закончил очень глобальный проект с Александром Реввой «Артур Пирожков. Начало». Это комедия.
- А кого вы там играете?
- Отца! Очень классный проект! Там принимают участие и Игорь Верник, и Алексей Маклаков. Вообще, у нас команда фантастическая.
И сейчас я параллельно снимаюсь в двух художественных фильмах, играю две главные роли. Один из них - это «Новый свет». Фильм о двух стариках, которые убегают из дома престарелых в Крым.
- А кто второй старик?
- Ольга Хохлова. Также там снялись Максим Лагашкин, Ян Цапник, фантастическая Аня Уколова. Еще сыграет Паша Деревянко. И буквально вчера я начал сниматься в новом проекте «Курочка Ряба». Это история о забытых родителях.
Человек придумал, что его курица несет золотые яйца. И все его дети, родня сразу же восклицают: «Папа, ты так соскучились»...
- Вот вы упомянули Яна Цапника, с которыми вместе снялись в «Смешариках». Вам легче сниматься среди своих? Среди хорошо знакомых артистов, приятелей?
- Да, замечательно. Конечно, легче. Я люблю людей открытых, талантливых, незакомплексованных. Я к ним прислушиваюсь. Ян Цапник очень много предлагает. Он фонтанирует идеями.
- А вы бы хотели иметь такую курицу, несущую золотые яйца, о которой упомянули?
- Зачем? Меня дети итак любят. Я такой классный папа. И я вижу, как меня дети любят, как они гордятся мной. Я очень классный, я мегапапа.
Николай Добрынин с дочерью Ниной. Фото: из архива актера
Николай Добрынин в спектакле Романа Виктюка «Служанки». Фото: из архива актера
Николай Добрынин в молодости. Фото: из архива актера
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