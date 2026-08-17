Николай Добрынин о съемках в «Смешариках»: «Я готовился к операции, и у меня были адские боли»

С 6 августа в прокат вышел фильм «Смешарики сквозь вселенные», в основу которого лег одноименный знаменитый мультфильм. Картина интересна тем, что знакомые нам персонажи: Копатыч, Лосяш, Ежик, Крощ, Бараш, Нюша, Совунья, Пин, Кар-Карыч, превращаются в людей и попадают на борт космического корабля. Вот с этого-то и начинаются настоящие приключения.

Роль Копатыча сыграл Николай Добрынин. В интервью Teleprogramma.org актер рассказал, как на съемках преодолевал сильную боль, чем он похож на своего героя, какую роль в его жизни сыграл Роман Виктюк и стоит ли снимать продолжение «Сватов».

Николай Добрынин: «Специально для меня внедрили фразу: «Копатыч - седой и хромой»

- Николай Николаевич, действие фильма «Смешарики сквозь вселенные» происходит сразу в двух форматах: анимации и живого кино. Насколько трудно существовать в таких «двух измерениях»?

- К анимации мы не имели никакого отношения. Мы играли, вот как я уже снимаюсь в 170 проектах. А уже наши режиссеры все это соединяли, монтировали. Я сам еще не смотрел фильм, хочу увидеть.

- Я читала, что картина снималась в невесомости. Как вам работалось в таких условиях?

- Это другое дело. Это безумно тяжело, учитывая, что я готовился к операции по пересадке тазобедренного сустава. И у меня были адские боли.

Параллельно у меня было еще шесть проектов. Я еле-еле дотянул. И даже во время съемок специально для меня внедрили фразу: «Копатыч – седой и хромой», потому что я реально хромал. Но я выстоял и все сделал.

В невесомости снимать очень тяжело, потому что любое дерганье мизинца, другого пальца – и дубль, дубль, дубль!

- А какие еще сложности возникали на съемочной площадке?

- Сложности в декорациях. Могу рассказать о рубке капитана, когда в конце фильма к нам попадает метеодождь. Огромное спасибо художникам-постановщикам, кто это придумал.

Десятки тонн пространства, где мы сидели с Ежиком и Крошем, - оно стояло на вот таких четырех столбах. И эту систему вот эти столбы подбрасывали на метр. И мы снимались вот так (подпрыгивает).

И надо было говорить слова, которые невозможно было сказать, потому что зубы бились об зубы. Я просил: «А можно сделать поменьше?». Но они говорят: «Нет». Но я потом узнал, что можно было. Они специально не делали поменьше, хотели сделать такой метеодождь.