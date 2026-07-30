Николай Бурляев об уехавших артистах: «Скоро уйдут под воду Лондон и Лос-Анджелес»

По его словам, для того чтобы быть принятыми обратно, им необходимо искреннее раскаяние и осознание своей ошибки.

«Что с ними делать вообще-то? Они вдруг же хотят обратно. По делам их узнаете. Пока они делают такие дела, какие они делают, но, конечно, нет речи о том, что мы их здесь примем», — цитирует слова Бурляева Teleprogramma.org.

При этом артист подчеркнул, что не исключает возможности прощения для тех, кто осознает свои поступки и задумается о том, что сделал неправильно.

«Я лично, я христианин, я не исключаю, что кто-то из тех, кто сейчас там, на Западе где-то, задумается, а что я делаю, почему я уехал, дурак, допустим», — рассуждает он.

Бурляев также добавил, что на Западе условия жизни могут казаться комфортными, но предрек скорое исчезновение Лондона и Лос-Анджелеса.

«Скоро уйдут под воду и Лондон, и Лос-Анджелес. Их поглотит океан, если раньше не будет праведного возмездия», — отметил актер.

По его словам, на возвращение уехавших влияет наличие чувства правды в сердце, и если раскаяние будет искренним, то оно будет принято, как пример разбойника на кресте, который был прощен.