Ника Здорик о своей квартире в Москве: «Через два месяца должны закончить ремонт»

В Чите прошел XIII международный Забайкальский кинофестиваль.Одной из почетных гостей мероприятия стала актриса Ника Здорик, известная по роли Кати в сериале «Ландыши. Такая нежная любовь».
Она сыграла богатую взбалмошную девушку, которая влюбляется в простого парня – лейтенанта танковых войск Алексея. Но влюбленность возникает после фиктивного брака.
И только между молодыми людьми начинают зарождаться настоящие чувства, как Алексей исчезает на передовой.
Во второй части сериала Катя ищет своего мужа и пытается отвоевать его из лап смерти.
Сейчас Ника - нарасхват в российском кино. Однако, несмотря на востребованность в кинематографе, актриса очень взвешенно подходит к выбору ролей.
Об этом и не только Ника Здорик рассказала в интервью Teleprogramma.org.
Ника Здорик: «Мне очень хотелось вернуться в Читу»
- Ника, доводилось ли вам бывать в Чите или это первое посещение города?
«Я была в Чите как турист, но четыре года назад узнала, что здесь проходил кинофестиваль. И я настолько влюбилась в этот город, что когда меня пригласили выступить на фестивале, я, не раздумывая сказала, что еду, отодвинула все свои дела.
Мне очень хотелось вернуться в Читу, на это мероприятие. Я и приехала в качестве почетного гостя. И мне это очень приятно», - пояснила актриса.
Ника Здорик: «Чем громче проект, тем громче критика»
- Я знаю, что сейчас вы снимаетесь в сериале «Югославия» и играете там сербскую журналистку Зорицу…
- К сожалению, пока мы не можем раскрывать этих подробностей. Но мы готовимся, да.
Это тяжелая роль, нелегкий проект. Для меня это новый вызов, роль не похожая на мою героиню в сериале «Ландыши». Хочется все-таки разграничивать образы.
Мы очень много работали над созданием образа моего персонажа. Мою героиню зовут Здорица, но все ее называют Вздорица.
- И акцент передадите?
- Да, я работаю над этим.
- Сейчас немало критиков второй части сериала «Ландыши». Как вы к этому относитесь?
- Критика бесконечная. И это нормально. Чем громче проект, тем громче критика. И это хорошо.
Вчера на премии АПКиТ мы взяли главный приз – «Лучший сериал 2025 года». Для нас это было супернеожиданно.
В эти дни я натыкаюсь на большое количество гнева со стороны некоторых представителей нашей индустрии, которые не понимают, как же пропагандистское кино смогло взять главную премию.
Но мы пропагандируем только любовь. И все зрители за нас. Для меня это большая радость. И я уже привыкла к такой критике, закалилась за эти два года. Да и критики не так уж много.
- Но вот критика касается и того, что первый сезон сериала получился лучше, чем второй…
- Я не могу разглашать точные цифры, но знаю, что второй сезон посмотрело больше людей, чем первый.
- А ожидать ли нам третий сезон?
- Мы не знаем.
Ника Здорик. Фото: Станислав Викулов
- Наверное, вы получаете много откликов от зрителей после сериала «Ландыши»…
- Вы же понимаете, что второй сезон очень серьезный и очень сложный. И там поднимаются серьезные темы. Очень многие девушки, которые оказались примерно в той же ситуации, что и Катя, пишут мне, приходят в театр, приносят письма.
Я стараюсь поддерживать тех, кто надеется и ждет. Конечно, меня на всех не хватает. Но по мере возможности стараюсь всем отвечать.
Это обратная связь очень тяжелая. Но все ждут третий сезон.
Ника Здорик: «Я тщательно выбираю, где мне сниматься»
- В конце прошлого года вы купили квартиру в Москве. Уже обустроились в ней?
- Я в процессе. У меня жесткий дедлайн. Через два месяца ремонт должны закончить. Я не знаю, как они это сделают, но это не мои проблемы.
- В каких проектах вас ожидать в ближайшее время?
- Сейчас я снялась в фильме «Честная игра» о теннисе. Он выйдет примерно через год.
Я не беру много проектов, потому что для меня это большая ответственность. Это очень сложно, энергозатратно, эмоционально. Поэтому я тщательно выбираю, где мне сниматься.
И когда мне пишут: «А когда еще?», я говорю: «Подождите, всему свое время».
- А кого вы играете там?
- Главную героиню Ангелину, Гелю.
- Пришлось обучаться навыкам игры в теннис?
- Я уже пять лет играю в него, но все равно этого было недостаточно. Со мной занимался тренер.
