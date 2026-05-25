Ника Здорик о своей квартире в Москве: «Через два месяца должны закончить ремонт»

В Чите прошел XIII международный Забайкальский кинофестиваль.Одной из почетных гостей мероприятия стала актриса Ника Здорик, известная по роли Кати в сериале «Ландыши. Такая нежная любовь».

Она сыграла богатую взбалмошную девушку, которая влюбляется в простого парня – лейтенанта танковых войск Алексея. Но влюбленность возникает после фиктивного брака.

И только между молодыми людьми начинают зарождаться настоящие чувства, как Алексей исчезает на передовой.

Во второй части сериала Катя ищет своего мужа и пытается отвоевать его из лап смерти.

Сейчас Ника - нарасхват в российском кино. Однако, несмотря на востребованность в кинематографе, актриса очень взвешенно подходит к выбору ролей.

Об этом и не только Ника Здорик рассказала в интервью Teleprogramma.org.

Ника Здорик: «Мне очень хотелось вернуться в Читу»

- Ника, доводилось ли вам бывать в Чите или это первое посещение города?

«Я была в Чите как турист, но четыре года назад узнала, что здесь проходил кинофестиваль. И я настолько влюбилась в этот город, что когда меня пригласили выступить на фестивале, я, не раздумывая сказала, что еду, отодвинула все свои дела. Мне очень хотелось вернуться в Читу, на это мероприятие. Я и приехала в качестве почетного гостя. И мне это очень приятно», - пояснила актриса.

Ника Здорик: «Чем громче проект, тем громче критика»

- Я знаю, что сейчас вы снимаетесь в сериале «Югославия» и играете там сербскую журналистку Зорицу…

- К сожалению, пока мы не можем раскрывать этих подробностей. Но мы готовимся, да.

Это тяжелая роль, нелегкий проект. Для меня это новый вызов, роль не похожая на мою героиню в сериале «Ландыши». Хочется все-таки разграничивать образы.

Мы очень много работали над созданием образа моего персонажа. Мою героиню зовут Здорица, но все ее называют Вздорица.

- И акцент передадите?

- Да, я работаю над этим.

- Сейчас немало критиков второй части сериала «Ландыши». Как вы к этому относитесь?

- Критика бесконечная. И это нормально. Чем громче проект, тем громче критика. И это хорошо.

Вчера на премии АПКиТ мы взяли главный приз – «Лучший сериал 2025 года». Для нас это было супернеожиданно.

В эти дни я натыкаюсь на большое количество гнева со стороны некоторых представителей нашей индустрии, которые не понимают, как же пропагандистское кино смогло взять главную премию.

Но мы пропагандируем только любовь. И все зрители за нас. Для меня это большая радость. И я уже привыкла к такой критике, закалилась за эти два года. Да и критики не так уж много.

- Но вот критика касается и того, что первый сезон сериала получился лучше, чем второй…

- Я не могу разглашать точные цифры, но знаю, что второй сезон посмотрело больше людей, чем первый.

- А ожидать ли нам третий сезон?

- Мы не знаем.