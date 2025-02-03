Как выглядит самый дорогой памятник на Ваганьковском кладбище

В конце прошлого года в СМИ появилась информация, что на могиле мужа Дианы Гурцкой, Петра Кучеренко, на Троекуровском кладбище возвели огромный памятник. По своей форме он напоминает дворец с колоннами. Рядом можно увидеть вазы с цветами и большой портрет Петра Кучеренко.
Скорее всего, это один из самых дорогих памятников на московских погостах. Но не только он входит в это число.
Где располагается самый дорогой памятник
Одним из самых дорогих захоронений на Ваганьковском кладбище также считается памятник Лидии Черниковой. На этом некрополе его сложно не заметить. Он входит в основную программу экскурсий по местам упокоения известных людей, таких как Сергей Есенин, Владимир Высоцкий и Андрей Миронов.
На одной из аллей кладбища, неподалеку от могил сценариста Эдуарда Володарского и режиссера Петра Фоменко, находится стеклянная комната. Внутри нее на кровати возлежит женщина с величественным видом, излучающая уверенность и силу характера. Рядом расположены скамейка и ваза с цветами.
Стоимость памятника оценивается примерно в 17–20 миллионов рублей. Предполагается, что он установлен в честь Лидии Черниковой, заместителя главного редактора советского Гостелерадио, которая определяла, каким артистам предоставлять эфирное время.
Памятник Лидии Черниковой на Ваганьковском кладбище. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Подарок сына
По одной из версий, сама женщина завещала поставить себе такой грандиозный памятник. По другой — это подарок ей от любящего сына.
На сайте автора скульптуры Ивана Коржева памятник так и называется — «Надгробие матери из мрамора». Иван Коржев занимается созданием траурных сооружений и очень трепетно относится к своей работе.
Коржев объясняет, что искусство — это единственный способ противостоять неизбежному концу нашей земной жизни. Создавая такие памятники, он словно возвращает память о человеке из власти смерти.
Захоронение Лидии Черниковой является ярким примером вечной сыновней любви. Именно поэтому оно привлекает к себе столько внимания. Когда смотришь на него, невольно вспоминается фраза из спектакля ушедшего из жизни режиссера Романа Виктюка: «Тайна любви всегда больше тайны смерти».
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