Как выглядит самый дорогой памятник на Ваганьковском кладбище

В конце прошлого года в СМИ появилась информация, что на могиле мужа Дианы Гурцкой, Петра Кучеренко, на Троекуровском кладбище возвели огромный памятник. По своей форме он напоминает дворец с колоннами. Рядом можно увидеть вазы с цветами и большой портрет Петра Кучеренко.

Скорее всего, это один из самых дорогих памятников на московских погостах. Но не только он входит в это число.

Где располагается самый дорогой памятник

Одним из самых дорогих захоронений на Ваганьковском кладбище также считается памятник Лидии Черниковой. На этом некрополе его сложно не заметить. Он входит в основную программу экскурсий по местам упокоения известных людей, таких как Сергей Есенин, Владимир Высоцкий и Андрей Миронов.

На одной из аллей кладбища, неподалеку от могил сценариста Эдуарда Володарского и режиссера Петра Фоменко, находится стеклянная комната. Внутри нее на кровати возлежит женщина с величественным видом, излучающая уверенность и силу характера. Рядом расположены скамейка и ваза с цветами.

Стоимость памятника оценивается примерно в 17–20 миллионов рублей. Предполагается, что он установлен в честь Лидии Черниковой, заместителя главного редактора советского Гостелерадио, которая определяла, каким артистам предоставлять эфирное время.