Сергей Городничий: «С будущей женой познакомились на съемках - встречала меня на вокзале»

С этим молодым артистом запоминающейся внешности зрители впервые познакомились в сериале «Пьяная фирма» 16+. После Сергей Городничий появлялся в современной экранизации «Грозы», мелодраме «Лимитчицы» 16+, а затем вышел на большие роли в популярных сериалах: «Цикады» 18+ и «Калимба» 18+. А под Новый год артист с гоголевской фамилией представляет новый проект - музыкальный сериал «Ландыши» (WINK), где сыграл главную роль Лехи Данилина - провинциального парня, полюбившего богатую девочку. Вообще вы еще услышите о нем: Сергей служил в именитом петербургском БДТ, а теперь в Москве, в Театре на Бронной играет в премьерной «Чайке с продолжением» 18+ Константина Богомолова, на минуточку, Треплева. Именно поэтому «Телепрограмма», опережая события, побеседовала с актером про новую роль, спортивных травмах и предстоящей свадьбе, которой поспособствовали «Ландыши».
«Гоголь и «Ревизор» ни при чем»
- Сергей, первый вопрос, наверное, будет самым глупым: почему Городничий? Вы же Дмитриев. Это любовь к Гоголю или все же корни?
- Я по паспорту Дмитриев - это отцовская фамилия. Городничий - фамилия матери. Гоголь и «Ревизор» тут ни при чем. Почему взял такую фамилию? Несложно догадаться, что Дмитриевых среди актеров очень много, а вот Городничих - наоборот. Фамилия достаточно яркая, дает ощущение избранности, что ли. Ну и притягивает внимание. Наверное, это семейное, совместное с братьями решение.
- С этой фамилией проще?
- Есть определенные сложности, с одной стороны: по документам же я Дмитриев, а в медиапространстве Городничий. С другой - пока привык так. Возможно, ближе к свадьбе фамилию сменю и в паспорте.
- Ого! Свадьба. Это мы удачно начали. Во-первых, искренне поздравляем. Во-вторых, делитесь скорее - кто она?
Сергей и Валерия - красивая пара. Фото: Николай Чепиков/Starface.ru
- Мы познакомились на съемочной площадке «Ландышей». Тогда еще проект назывался «Катюша». Некоторое время она помогала ассистенту по актерам, которых на площадке было очень много. Моя девушка тогда только переехала в Москву из Ростова, ей было 18. Можно сказать, только познакомилась с миром кино - второй проект, в котором она работала. А я мотался между Петербургом и Москвой на съемки. Валерия Родина приезжала встречать меня на вокзале и организовать проживание. Она сразу понравилась мне. Наше общение закрутилось, продолжилось после съемок. Отношения развивались не без сложностей, но с очевидной перспективой и желанием превратить их в семейные. Вот планируем теперь свадьбу.
- Лучшее промо нового проекта. Дай бог счастья! Вернемся к «Ландышам». Что за персонаж вам достался? На фото - бравый солдат.
Главный герой сериала «Ландыши» - простой лейтенант Леха. Фото: Wink
- Простой парень из семьи с патриархальным укладом, как и подавляющее большинство мужчин нашей страны. Леха - лейтеха, лейтенант танковых войск. Достаточно музыкальный человек - хотя в сериале голос не мой, а певца Жени Трофимова, композитора проекта.
- Как вы раскусили персонажа? Что помогло вникнуть в характер?
- Ну что может помочь в этом? Режиссер, пожалуй. Выстраивая отношения между нами. Нет такого - а сейчас «сыграй простого парня» или «сыграй лейтенанта». Да, ездил в воинскую часть, встречался с ребятами, которые служат. С офицерами. Один из майоров дрессировал меня, учил правильно ходить по плацу - маршировать. Правильно представляться, отдавать воинскую честь. Словом, отрабатывал все, что связано с сюжетом и сценами сериала. Все эти, скажем так, ритуалы пришлось учить, чтобы в кадре выглядеть достаточно правдоподобно. Да и режиссер Александр Карпиловский пытался выбить из меня некую «правильность», академичность и уставщину, которая во мне присутствовала после репетиций в воинской части. Потому что армейскую замуштрованность даже сами солдаты стараются отодвигать от себя. Чтобы у меня тоже осталось такое внутреннее чувство, режиссеру пришлось меня погонять. И все же армия - декорация. «Ландыши» - про любовь, про людей, про взаимоотношения. Богатая девчонка Катя (Ника Здорик) и простой парень Леха. Она пытается выстроить партнерские отношения (по сюжету герои заключают некое соглашение о том, что парень обеспечивает безопасность девушки, ну а потом уже начинается самое главное. - Авт.) за деньги, он, в свою очередь, упирает на личные отношения, на семейное - и защищает ее, потому что им пришлось фиктивно жениться. Конечно, Катя ему нравится.
- Какие поступки в первую очередь определяют этого героя?
- Он довольно бесстрашный и отважный. Готов прийти на помощь. Режиссер хотел видеть героя-героя, простого при этом. У Лехи нет злого или корыстного умысла. Он действительно хочет завоевать сердце девушки. Конечно, случаются и у него отрицательные проявления эмоций. Все же он имеет дело с капризной и взбалмошной девушкой, строптивой, которая не собирается за ним идти. Иногда Леху кроет псих: не всегда способен контролировать себя, но всегда готов добиваться цели.
- В основе ключевого конфликта в том числе и разница социальных классов главных героев. Это сильно влияет на отношения людей, как считаете?
- В принципе все влияет на отношения. В том числе и заработок. Другое дело, что всем подходит разное. Кому-то комфортнее, если женщина - карьеристка и зарабатывает больше, обеспечивает мужчину. Мне - наоборот: важнее, чтобы я обеспечивал семью и реализовался. Вот у Лехи с Катей интересная ситуация - он же военный и идет по этому пути. Значит, ему нужна жена, которая будет путешествовать с ним по воинским частям и посвящать себя дому, быту. Конечно, быт - это не всегда собственноручная работа. Жена ведь может и организовать этот быт: няни, домработницы. Все будет зависеть от того, насколько позволяют финансы. Катя в принципе девушка с большим приданым - поэтому, думаю, проблем с устройством быта быть не должно.
«Мечтал об Олимпиаде»
В проекте «Цикады» актер сыграл роль неоднозначного Вадика. Фото: кадр из фильма
- Выше вы сказали про свадьбу, поэтому вопрос сугубо теоретический. Лично вас могла бы заинтересовать девушка иного социального статуса? Более богатая, больше зарабатывающая, капризная и избалованная.
- Если возникают чувства к человеку, то почему нет? Другой вопрос, мог бы заинтересовать я. Для меня важно, чтобы девушка разделяла мои взгляды на жизнь, принимала их и следовала этому видению. А богатые и избалованные девушки, скорее всего, сами хотят диктовать условия жизни. На этой почве могли возникнуть разногласия, которые привели бы к расставанию, например. Или кто-то из нас бы сильно поменялся - и принял позицию другого. Внутри отношений важно обращать внимание на внутренний отклик по той или иной ситуации. Все очень индивидуально. Иногда мы эти внутренние сигналы заглушаем, следуя базовой концепции мировоззрения, по которой стараемся жить. В каждой паре отношения уникальны, и все же первые столкновения взглядов неизбежны: я - мужчина, ты - женщина, без этого никуда. И только мудрая женщина сможет смягчить это столкновение, дав мужчине почувствовать себя тем, кем ему хочется. И уже потом гнуть свою линию - по-женски умно, изобретательно, аккуратно. Вроде бы поверхностные мысли, все понятно, все всё знают, но на практике все куда сложнее. Зачастую мужчина и женщина занимаются спорами.
- В сериале герою приходится часто отбиваться от плохих парней. Вы сами отлично деретесь, поскольку немало лет занимались тхэквондо. Почему решили не продолжать спортивную карьеру в тхэквондо? Олимпийский вид спорта.
- Я занимался этим видом спорта почти 7 лет. Мечтал об Олимпиаде. У меня был красный пояс, и я должен был сдавать на черный. Но в определенный момент сильно начала болеть спина, сделал МРТ позвоночника, там обнаружились проблемы. И врачи сказали, что о профессиональном спорте можно забыть, - заниматься можно только для себя, для здоровья. Тогда я понял, что смысла продолжать нет.
- Почему?
- Меня в зале держала как раз эта мечта - поучаствовать в Олимпиаде. Я амбициозный парень, хочется достигать высот. Поэтому ушел искать себя в другом.
- Что вы нашли в актерской профессии - еще более неблагодарной, чем спорт? Что самое важное она дает вам?
- Профессия дает возможность радоваться каждому моменту жизни.
- Как это?
- Я стараюсь отстраниться и наблюдать за тем, что со мной происходит. Смотреть, как работают эти механизмы, как они влияют на меня, выискивать паттерны (схемы, шаблоны, ритмично повторяющийся рисунок. - Авт.) жизни. Это самый главный лайфхак, чтобы не унывать и не впадать в депрессию. Кризис или победа - в любом случае наблюдаешь, смотришь и применяешь в творчестве. Думаю, это самый большой подарок профессии. Как только это начинаешь осознавать, жизнь выходит на другой уровень.
- Насколько серьезный вызов для вас Треплев в спектакле «Чайка с продолжением»? Как вы с режиссером Богомоловым решали этот образ, какую интерпретацию в итоге нашли?
«Чайка с продолжением» в Театре на Бронной уже успела стать событием. Городничий - в образе Треплева. Фото: соцсети
- Когда мы начинали репетировать, Константин Юрьевич сразу сказал: «Не надо бу-бу-бу, не нужна подавленность, все с ним нормально». Он раскрыл мне Треплева как легкого и простого парня, у которого есть амбиции и любовь. Мы начали искать эту легкость, Богомолов был против неврастенического решения роли, самой распространенной. Работа с Константином Юрьевичем строится так: он говорит - ты делаешь, как лошадь. Садится и начинает управлять тобой. Делаешь так, сяк, вариантов перепробовали много. Отсеивали лишнее. Начал вырисовываться нерв, но не внешний, а внутренний - протест, язвительность, непринятие мира. При этом надо понимать, чтоТреплев - не одуван, он конкретный, острый, точный парень. Приходите посмотреть в Театр на Бронной и сделайте выводы.
- Что для вас Новый год и как отмечаете праздник?
Немного музыки не помешает! Фото: личная страница актера в социальной сети
- С Новым годом у меня непростые отношения. Стараюсь отмечать с семьей. В этом году с девушкой хотим поехать в Питер - к моей семье, братьям, собраться вместе и встретить праздник. Потом поехать в Ростов к семье моей девушки.
- А чего пожелали бы себе и нашим читателям?
- Желаю, чтобы цели и желания, которые поставит перед собой любой из нас, сбывались. Потому что в конце 2023 года я загадал главную роль в театре у Константина Богомолова - даже будучи не знакомым с режиссером, и в 2024 году оно сбылось. Каждому желаю верить. И иметь силы, которые необходимо приложить. Ведь просто так ничего не появится.
«Ландыши» 16+, WINK, с 1 января.