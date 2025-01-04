Сергей Городничий: «С будущей женой познакомились на съемках - встречала меня на вокзале»

- Простой парень из семьи с патриархальным укладом, как и подавляющее большинство мужчин нашей страны. Леха - лейтеха, лейтенант танковых войск. Достаточно музыкальный человек - хотя в сериале голос не мой, а певца Жени Трофимова, композитора проекта.

- Как вы раскусили персонажа? Что помогло вникнуть в характер?

- Ну что может помочь в этом? Режиссер, пожалуй. Выстраивая отношения между нами. Нет такого - а сейчас «сыграй простого парня» или «сыграй лейтенанта». Да, ездил в воинскую часть, встречался с ребятами, которые служат. С офицерами. Один из майоров дрессировал меня, учил правильно ходить по плацу - маршировать. Правильно представляться, отдавать воинскую честь. Словом, отрабатывал все, что связано с сюжетом и сценами сериала. Все эти, скажем так, ритуалы пришлось учить, чтобы в кадре выглядеть достаточно правдоподобно. Да и режиссер Александр Карпиловский пытался выбить из меня некую «правильность», академичность и уставщину, которая во мне присутствовала после репетиций в воинской части. Потому что армейскую замуштрованность даже сами солдаты стараются отодвигать от себя. Чтобы у меня тоже осталось такое внутреннее чувство, режиссеру пришлось меня погонять. И все же армия - декорация. «Ландыши» - про любовь, про людей, про взаимоотношения. Богатая девчонка Катя (Ника Здорик) и простой парень Леха. Она пытается выстроить партнерские отношения (по сюжету герои заключают некое соглашение о том, что парень обеспечивает безопасность девушки, ну а потом уже начинается самое главное. - Авт.) за деньги, он, в свою очередь, упирает на личные отношения, на семейное - и защищает ее, потому что им пришлось фиктивно жениться. Конечно, Катя ему нравится.

- Какие поступки в первую очередь определяют этого героя?

- Он довольно бесстрашный и отважный. Готов прийти на помощь. Режиссер хотел видеть героя-героя, простого при этом. У Лехи нет злого или корыстного умысла. Он действительно хочет завоевать сердце девушки. Конечно, случаются и у него отрицательные проявления эмоций. Все же он имеет дело с капризной и взбалмошной девушкой, строптивой, которая не собирается за ним идти. Иногда Леху кроет псих: не всегда способен контролировать себя, но всегда готов добиваться цели.

- В основе ключевого конфликта в том числе и разница социальных классов главных героев. Это сильно влияет на отношения людей, как считаете?

- В принципе все влияет на отношения. В том числе и заработок. Другое дело, что всем подходит разное. Кому-то комфортнее, если женщина - карьеристка и зарабатывает больше, обеспечивает мужчину. Мне - наоборот: важнее, чтобы я обеспечивал семью и реализовался. Вот у Лехи с Катей интересная ситуация - он же военный и идет по этому пути. Значит, ему нужна жена, которая будет путешествовать с ним по воинским частям и посвящать себя дому, быту. Конечно, быт - это не всегда собственноручная работа. Жена ведь может и организовать этот быт: няни, домработницы. Все будет зависеть от того, насколько позволяют финансы. Катя в принципе девушка с большим приданым - поэтому, думаю, проблем с устройством быта быть не должно.

«Мечтал об Олимпиаде»