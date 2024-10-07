Почему 7 октября — хороший день на любовном фронте: что еще сказала астролог Забелло

7 октября будет растущая Луна, также, согласно ведической астрологии, наблюдаются благоприятные пятые лунные сутки. Это прекрасное сочетание!

Как рассказала ведический астролог Татьяна Забелло , хорошая астрологическая йога (сочетание) и благоприятная накшатра-день способствуют различным благоприятным начинаниям. Поэтому смело занимайтесь стартапами, решайтесь на то, что давно не решались сделать, выстраивайте четкий жизненный план и сразу беритесь за дело. Вас ждут успех и помощь извне!

Покровителем этого дня является Митра (друг), а символом дня — «посох» (опора). А посему особенно приветствуются такие действия, как заключение договоров, вступление в отношения (дружеские или связанные с любовью), исследования, работа с финансами, отправление в дальние страны, консультации у психолога или астролога.

Рекомендуется в этот понедельник провести медитации, получить оккультные знания.