Почему 7 октября — хороший день на любовном фронте: что еще сказала астролог Забелло

7 октября будет растущая Луна, также, согласно ведической астрологии, наблюдаются благоприятные пятые лунные сутки. Это прекрасное сочетание!
Как рассказала ведический астролог
Покровителем этого дня является Митра (друг), а символом дня — «посох» (опора). А посему особенно приветствуются такие действия, как заключение договоров, вступление в отношения (дружеские или связанные с любовью), исследования, работа с финансами, отправление в дальние страны, консультации у психолога или астролога.
Рекомендуется в этот понедельник провести медитации, получить оккультные знания.
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