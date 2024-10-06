6 октября — мощный энергетический день: астрологический прогноз на день для всех знаков зодиака

6 октября не подходит для важных дел и начинаний, однако энергии у людей будет много.
Ведический астролог
Энергии дня также располагают к обучению, познанию чего-то нового. Также, возможно, нам самим захочется пофилософствовать, передать кому-то свой опыт и мудрость.
«Стремление хорошее, главное — не впасть в интеллектуальную гордыню и помнить про уважение к другим людям», — подчеркнула Дудчик в беседе с журналистом Teleprogramma.org.
Зарядиться на следующую неделю сегодня можно от общения с детьми и времяпрепровождения на улице.
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