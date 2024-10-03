Логинов — о своей роли в «Счастливы вместе»: «Гена я только на площадке»

Актер Виктор Логинов давно мечтал сменить амплуа, ведь у многих зрителей он прочно ассоциируется с комедийной ролью Гены Букина в сериале «Счастливы вместе».

6 октября на ТВ-3 в сериале «Вера» публика увидит его в роли отца, потерявшего единственную дочь.

«Вера» — заход на территорию другого жанра, хотя моего персонажа я бы не назвал отрицательным», — сказал Teleprogramma.org Виктор Логинов.

Также, по словам актера, он в настоящий момент работает над настоящей ролью злодея, антагониста и очень бы хотел увидеть реакцию зрителя на эти изменения.

Ну а не превратиться в вечного Гену Букина Виктору Логинову помогло то, что он сразу для себя решил: всегда в жизни будет оставаться самим собой, не примеряя никакие маски.

«Гена я только на площадке. Приезжаю я на съемки как Виктор Логинов, уезжаю как Виктор Логинов. Оставаться собой непросто, когда персонаж прожил с тобой столько лет, стал народным, когда тебя называют его именем», — признался в эксклюзивном интервью сайту Teleprogramma.org Виктор Логинов.