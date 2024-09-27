Ольга Дубовицкая — на прощании с Романом Мадяновым: «Он был заядлый рыбак, считал, что рыбалка объединяет природу с человеком»

На прощание с заслуженным артистом России Романом Мадяновым в Бронницах Московской области 27 сентября прибыли его однокурсники Ольга Дубовицкая и Александр Баринов.

Они вспомнили о студенческих временах в ГИТИСе, уже тогда он выделялся на фоне других студентов открытостью и талантом. Когда он хотел успокоить человека, говорил ему: «Сиди, рисуй». А звали его ребята шутливо и по-доброму Дедом.

«Он был заядлый рыбак, считал, что это занятие объединяет человека с природой. Очень хорошо помню его этюды на первом курсе о рыбалке. Он мог часами их показывать! И наш руководитель Оскар Яковлевич Ремез его очень хвалил: «Учитесь у Мадянова! Посмотрите, как он каждую мелочь подмечает». Он и в фильмах умел подать образы и ситуации в таких подробностях! За это и любили его зрители. В ролях он был очень настоящий, на него смотришь — и веришь!» — цитирует Дубовицкую Teleprogramma.org.