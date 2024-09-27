Что нужно сделать 27 сентября, чтобы Вселенная вас услышала: приготовить что-то вкусное, заняться творчеством

Пятница 27 сентября — благоприятный день для многих. Слоган этой пятницы, согласно ведической астрологии: «Знание – сила». А символом дня является «вымя коровы», или «молоко».

Ведический астролог Татьяна Забелло посоветовала читателям сайта Teleprogramma.org в эту пятницу начинать любые дела, все они должны завершиться благополучно. К тому же эксперт рекомендовала уделить время в эту пятницу обучению, юридическим консультациям, садоводству.

Благоприятно творчество, а также путешествия, начатые оздоравливающие или лечебные процедуры тоже пройдут продуктивно и результативно. Обязательно побалуйте себя и близких вкусными блюдами, приготовленными самостоятельно.

Приветствуются духовные практики, приобретение домашнего питомца, усыновление ребенка и закладка фундамента. А вот вступать в брак сегодня явно не стоит, поскольку вторая половинка будет слишком много времени уделять работе и из-за этого может случиться неверность.