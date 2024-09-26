«Накануне я отравилась, мне было плохо»: Боня — после покорения Манаслу в Гималаях

Виктория Боня, несмотря на сомнения злопыхателей, все-таки покорила гору Манаслу в Гималаях высотой в 8 163 метра. Не все обыватели понимают, но на самом деле этот поступок достоин восхищения, ведь далеко не все профессиональные туристы способны преодолеть такую вершину.

«Манаслу очень опасна, уровень смертности на ней составляет 17,8%. Чтобы взойти на такую вершину, надо иметь очень хорошую физическую подготовку, владеть ледовой техникой, уметь работать с веревкой и ходить в кошках по льду», — рассказал инструктор по туризму и фотохудожник Валерий Одинцов .

Виктория Боня уверена, что преодолеть восьмитысячник ей помогла сила духа. Она убрала ограничения в собственном мозгу, запреты, которые мы и общество устанавливают в нашем сознании, и сказала сама себе: «Можно!» Именно на этих эмоциях, на этом понимании, что ее воля безгранична, она смогла покорить Манаслу и посвятить свой подвиг всем женщинам.

Звезда «Дома-2» при этом имела все предпосылки, чтобы сдаться. Как и в прошлом году, она в какой-то момент почувствовала себя плохо, но потом смогла собраться с силами и продолжила свой путь.

«Я шла на вершину из первого лагеря, тогда как все шли из третьего или четвертого! А я с первого! Накануне еще немножко отравилась. Мне было плохо, провалялась весь день. Все ушли уже на восхождение, а погодное окно маленькое, дальше снегопады жесткие, это опасно, возможны лавины», — рассказала Виктория Боня.

В итоге она собралась силами и пошла со своим гидом вдвоем. Преодолевая ледяные стены, знаменитости удалось догнать свою команду в короткие сроки.