Адвокат Вербицкая-Линник объяснила, чего Прилучный может добиться, предоставив компромат на Муцениеце: «Не гарантирует победу в суде»

Агата Муцениеце проводит начало осени с дочкой Мией в Москве. Она заботится о ней, водит на кружки и следит за ее успехами в школе. А вот ее сын Тимофей недавно уехал с отцом Павлом Прилучным в Геленджик. Бывший муж актрисы сообщил, что перевел его на дистанционное обучение.

Теперь Тимофей большую часть времени проводит с мачехой Зепюр Брутян и годовалым братом Микаэлем. Однако скоро состоится очередной суд, так как Прилучному не понравилось, что бывшая жена просит повысить алименты. Он хочет, чтобы старший сын жил с ним. А недавно появилась информация, что актер даже намерен предоставить компромат на Агату в суде, чтобы добиться желаемого.

Для Teleprogramma.org ситуацию прокомментировала адвокат Юлия Вербицкая-Линник .

«Очевидно, аппетиты дамы Болгар, которая позиционирует себя то как «супруга» Павла Дурова, то как мать его детей, вскружили головы многим бывшим супругам отечественных знаменитостей. И, да, отцы детей, дабы избежать неадекватных требований бывших супруг, весьма часто забирают подрастающих отпрысков к себе и в дальнейшем меняют в судебном порядке ранее определенный судом «порядок проживания с матерью». В нашей практике уже есть несколько таких дел. Что примечательно, подрастающие дети добровольно и вполне радостно выбирают проживать с папами (с девяти лет суды учитывают мнения ребенка). А жаждущие денег матери рискуют остаться и без алиментов и без проживающих с ними детей. К тому же часто бывает, что бывшие супруги отнюдь не ангелы, и бывшие мужья могут располагать значительным количеством компрометирующих сведений. Что само по себе отнюдь не гарантирует победу в суде. А вот если бывшие «любимые супруги» начинают требовать от отцов детей чрезмерных алиментов, шантажируя неким «компроматом», то для них весьма велика вероятность получить вместо денежных средств уголовное дело по ст. 163 Уголовного кодекса РФ (вымогательство) и реальный срок лишения свободы (до 2 лет)», — поделилась юрист.