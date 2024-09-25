Певица Натали Орли — о наказании за пропаганду чайлдфри: «Законопроект стал болезненной темой для многих пар»

Законопроект, направленный на наказание за пропаганду чайлдфри, был поддержан правительством РФ в своей концепции. Однако пока отправлен на доработку, дабы не затронуть интересы обычных бездетных людей, не агитирующих прекратить рожать детей.

Отечественные звезды отреагировали на возможное внедрение закона в жизнь россиян. Так Анна Калашникова заметила, что обеспокоена принимаемым нормативом, дабы не получилось перегибов и не пострадали ни в чем не повинные граждане.

Певица Натали Орли (Natalie Orlie) сказала корреспонденту издания Teleprogramma.org, что среди своих знакомых в принципе не замечала чайлдфри.

«Законопроект о запрете пропаганды чайлдфри сегодня стал болезненной темой для многих пар и молодых семей. В моем окружении есть девушки и парни, у которых нет детей. Иногда причиной становится не просто отсутствие желания, а определенные жизненные обстоятельства или состояние здоровья, из-за которых вопрос рождения ребенка перенесен на неопределенный срок. Нередко же встречается, когда любящая пара хочет малыша, но не может — по независящим от них факторам. Я не замечала жесткой пропаганды против детей среди своих знакомых или молодого поколения в нашей стране. К счастью, у нас есть очень много разумных и понимающих людей, без агрессивной агитации за чайлдфри», — прокомментировала артистка.

Она заметила, что людям не стоит бояться родительства, но и насильно заставлять рожать — тоже глупо.

«Я, как мама, хочу успокоить девушек, которые только думают о материнстве: не нужно бояться его. Вас всегда будут окружать люди, готовые помочь и подсказать в трудный момент. Но если в паре оба осознанно решили, что не хотят становиться родителями, то не стоит их наказывать из-за этого. Ребенок, выросший в несчастливой семье, получит много психологических травм. В семье должны царить спокойствие, гармония и любовь. И неважно, из скольких людей она будет состоять», — заметила Натали Орли.