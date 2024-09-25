Калашникова вместо пропаганды чайлдфри предложила усыновлять сирот: «Много осталось детей без родителей»

Запрет пропаганды чайлдфри вновь на повестке дня. С одной стороны, правительство концептуально поддержало законопроект, но кабмин предложил доработать его, сделать формулировку «отказ от деторождения» более точной.

Актриса Анна Калашникова беспокоится, как бы эта инициатива законотворцев не затронула обычных бездетных людей, которые не могут или по каким-то своим соображениям не имеют детей.

«Я считаю, что устраивать гонения на бездетных людей не нужно. А вдруг они болеют и попросту не могут иметь детей? Им что в такой ситуации прикажете делать? Это личная жизнь каждого человека, в которую никто не имеет право лезть. Я, например, только за, если у моего сына появятся еще братики или сестрички. Но пройдя этот путь к материнству, я понимаю, что не все так просто. Не надо никого судить, живите своей жизнью», — сказала она изданию Teleprogramma.org.

Вместе с тем знаменитость заметила, что не поддерживает тех, кто открыто пропагандирует чайлдфри. И если закон принимать, то направлять его необходимо точечно именно против них.

«А еще в стране в связи с нынешней ситуацией много осталось детей без родителей или одного родителя. И, конечно, сейчас очень нужно, чтобы законы были направлены и в эту сторону тоже. Да и людям стоит подумать на эту тему и в гуманитарном, и в духовном аспектах. Может быть, кто-то может усыновить или удочерить сирот», — рассудила Анна Калашникова.