Назван самый лучший день на этой неделе — 22 сентября: что произойдет в воскресенье и как изменится ваша судьба

22 сентября, согласно астропрогнозу ведического астролога Анны Дудчик , является самым лучшим днем этой недели.

У нас будет очень много энергии, некоторые люди будут просто сиять! Самое время сделать все, что планировали, проявить себя во всех смыслах, показать все свои самые хорошие качества. Удача ждет многих во всех начинаниях.

«День также связан с улучшением здоровья, предлагаю пользоваться этим и прилагать усилия к своему оздоровлению», — советовала астролог читателям сайта Teleprogramma.org.

Общение с семьей и времяпровождение на природе смогут зарядить нас энергией.

Единственный минус сегодняшнего дня: мы способны впасть в некоторый эгоизм и самолюбование.

«Это иногда нужно и важно, но давайте все-таки не забывать про уважение к другим людям», — заметила Анна Дудчик.