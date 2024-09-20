Инна Воловичева: муж?

Инна Воловичева пришла на телепроект «Дом-2» 15 лет назад, но до сих пор ее помнят телезрители благодаря острому уму и рассудительности.

К тому же звезда пыталась построить отношения с такими яркими участниками, как Венцеслав Венгржановский и Влад Кадони . Правда, на вопрос об истинности чувств к мужчинам на этом шоу Инна ответила журналисту Teleprogramma.org уклончиво, но в целом понятно.

«Думаю, меня в большей степени всегда волновала я, моя история и мои успехи. В любом случае всегда нужно думать о себе в первую очередь», — заявила Инна.

В настоящий момент Инна Воловичева решила посвятить свою жизнь семье и своим близким. Она ведет личный блог и занимается своим большим домом в Подмосковье, уже 12 лет состоит в официальном браке с мужчиной, который ведет бизнес.

«Муж — Новиков Иван Александрович. В 2013 году у нас родилась дочь Мария. Сейчас ей 11 лет. Непростой подростковый возраст, школа, уроки… Заняты воспитанием ребенка. Все хорошо», — поведала Инна Воловичева нашему корреспонденту.