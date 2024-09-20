Почему 20 сентября нужно заняться своим здоровьем: такой поток энергии необходимо использовать в свою пользу

20 сентября — активный день, сегодня у нас будет много энергии, которую лучше направить на себя, рассказала ведический астролог Анна Дудчик сайту Teleprogramma.org .

Это отличный день для лечения и оздоровления организма, косметических процедур. Все они пойдут на пользу и во благо, так что стоит уделить себе хотя бы капельку внимания.

Кроме того, эта пятница очень хорошо подходит для финансовых операций и уж тем более для любых манипуляций с автомобилями. Так что смело приобретайте машины, ремонтируйте, тюнингуйте, дарите в этот день!

Удача ждет тех, кто много времени проведет на свежем воздухе, а особенно тех, кто проявит заботу о растениях и животных.