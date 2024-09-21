21 сентября вас ждет перерождение: это знак Вселенной — берите ее энергию и пользуйтесь

Пока продолжается «коридор затмений» , каждый из нас будет чувствовать его мощную энергию. Использовать ее можно в том числе и на пользу себе.

21 сентября к тому же будет обладать особого рода символикой, и слоганом этого дня считается «перерождение», рассказала сайту Teleprogramma.org ведический астролог Татьяна Забелло .

Обязательно возьмите свою судьбу в собственные руки и воспользуйтесь возможностью вступить на более благоприятный путь!

Итак, астролог советовала в эту субботу совершить по необходимости следующие действия: произвести нечто воинственное, вроде разрушения чего-либо, сноса сооружения, здания, применения силы, работы с ядами и химическими веществами; заняться садово-огородными работами, подрезать деревья; провести очистительные процедуры; завершить дела; увлечься творчеством.

А вот начать путешествие или какой-то проект (лучше завершить) — Татьяна Забелло не рекомендовала 20 сентября.