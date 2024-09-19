Кого Жемчугов любил на «Доме-2» по-настоящему и где была игра? Ермакова оказалась в списке тех, кто не уходит из сердечка

Глеб Жемчугов был одним из самых ярких участников шоу «Дома-2» в его «золотую эпоху», где строил отношения с Еленой Бушиной, Риммой Пенджиевой и Надеждой Ермаковой .

Сейчас он работает ведущим свадеб и других праздников, мечтает ворваться в политику, быть полезным людям и даже стать мэром Симферополя. Об этом шоумен рассказал Teleprogramma.org .

Журналист сайта попросил честно ответить Глеба Жемчугова , была ли его жизнь в шоу настоящей или все-таки по сценарию. И насколько искренней была его любовь к участницам шоу.

Глеб заверил , все было абсолютно реальным — никаких сценариев в то время в «Доме-2» не существовало. А вели себя ребята порой слишком ярко только потому, что чувствовалось все в закрытом пространстве сильнее обычного. К тому же ведущие шоу держали руку на пульсе событий и периодически провоцировали героев проекта к совершению некоторых поступков.

Девушек, утверждает Жемчугов, он любил всех. Однако Надежда Ермакова , с которой он оставался в отношениях дольше всего, стала для него той, которую забыть невозможно. Он и сейчас, будучи женатым, общается с ней. Приезжает вместе с супругой к бывшей в Москву, вместе с Надеждой и ее мужем Даниэлем Чистовым они ходят в рестораны, гуляют по столице.

«Особенно по-доброму и искренне ко мне относилась Надя Ермакова. Она потрясающий человек, необыкновенная девушка. Я очень рад, что мы с ней знакомы и что один из этапов моей жизни связан именно с этим человеком», — сказал корреспонденту сайта Глеб Жемчугов .