Что сделала с лицом Мерьем Узерли после «Великолепного века»? Скулы, губы, зубы проработаны профессионалами

Мерьем Узерли в сериале «Великолепный век»

Врач – дерматолог-косметолог Байрамукова определила, что случилось с внешностью Мерьем Узерли.

Сериал «Великолепный век» давно стал культовым. В том числе благодаря таланту и красоте актрисы Мерьем Узерли. Однако поклонники в последнее время бьют тревогу, высказывая мысли о том, что их любимица могла слишком увлечься достижениями современной косметологии и пластической хирургии и потеряла присущую ей изюминку.

Мы попросили известного пластического хирурга, врача – дерматолога-косметолога Мадину Байрамукову изучить фото актрисы и оценить те изменения, которые с ней произошли за последнее время.

«Мерьем Узерли неслучайно стала в Турции да и в других странах иконой стиля. Она действительно очень красивая. Плюс — в последние годы в ее внешности произошли разительные перемены. Но не потому, что она сделала кучу операций после «Великолепного века», а в первую очередь потому, что очень сильно похудела. Ведь для «Великолепного века» она набирала вес, и на экранах она девушка в теле, потому что, согласно историческим фактам, ее героиня Хюррем Хасеки-султан была очень тучной.

После съемок сериала Мерьем Узерли вернулась к своим прежним параметрам. Плюс к ее постройневшей фигуре и лицу можно добавить небольшие корректировки во внешности. Так, к примеру, видно, что были подколоты губы. Но сделано это аккуратно и минимально, поэтому выглядят они очень натурально.

Мерьем Узерли. Фото: Global Look Press

А вот где была проделана большая работа — это ортодонтия. У нее и раньше были хорошие свои зубы. Но назвать зубной ряд идеальным было нельзя. Позже проведена серьезная работа с брекет-системой. И сегодня у нее очень красивый зубной край.

Еще я хотела бы отметить такой момент. Почти сразу после «Великолепного века» был момент, когда Мерьем как будто бы чрезмерно увлеклась контурной пластикой. Например, у нее наблюдались достаточно большие губы, сделанные словно напоказ. Также были заметны изменения в лице — явно присутствовали дермальные филеры: получилась довольно наполненная средняя треть лица, подколотые скулы. То есть косметологи поработали с объемами.

Мерьем Узерли. Фото кадр из сериала «Великолепный век», соцсети

Но потом Узерли как-то от этого, видимо, отошла и вернулась к более натуральному виду. И сегодня она выглядит, конечно, очень хорошо.

Что бы я ей посоветовала? Думаю, у нее достаточно профессиональные косметологи, потому что невооруженным глазом заметно, что она тщательно ухаживает за собой, следит за своим внешним видом. Но, как мне кажется, в скором времени уже станет вопрос о необходимости блефаропластики. У нее достаточно объемное нависающее веко, поэтому в ближайшем будущем надо будет об этом задуматься. В остальном она выглядит хорошо: грамотно поддерживает и подчеркивает то, что ей было дано от природы», — рассказала сайту Мадина Байрамукова.

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Мерьем Узерли. Фото: соцсети

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