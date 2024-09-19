Что сделала с лицом Мерьем Узерли после «Великолепного века»? Скулы, губы, зубы проработаны профессионалами

Сериал «Великолепный век» давно стал культовым. В том числе благодаря таланту и красоте актрисы Мерьем Узерли . Однако поклонники в последнее время бьют тревогу, высказывая мысли о том, что их любимица могла слишком увлечься достижениями современной косметологии и пластической хирургии и потеряла присущую ей изюминку.

Мы попросили известного пластического хирурга, врача – дерматолога-косметолога Мадину Байрамукову изучить фото актрисы и оценить те изменения, которые с ней произошли за последнее время.

« Мерьем Узерли неслучайно стала в Турции да и в других странах иконой стиля. Она действительно очень красивая. Плюс — в последние годы в ее внешности произошли разительные перемены. Но не потому, что она сделала кучу операций после «Великолепного века», а в первую очередь потому, что очень сильно похудела. Ведь для «Великолепного века» она набирала вес, и на экранах она девушка в теле, потому что, согласно историческим фактам, ее героиня Хюррем Хасеки-султан была очень тучной.