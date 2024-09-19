Что сделала с лицом Мерьем Узерли после «Великолепного века»? Скулы, губы, зубы проработаны профессионалами

Сериал «Великолепный век» давно стал культовым. В том числе
Мы попросили известного пластического хирурга, врача – дерматолога-косметолога
«
После съемок сериала
А вот где была проделана большая работа — это ортодонтия. У нее и раньше были хорошие свои зубы. Но назвать зубной ряд идеальным было нельзя. Позже проведена серьезная работа с брекет-системой. И сегодня у нее очень красивый зубной край.
Еще я хотела бы отметить такой момент. Почти сразу после «Великолепного века» был момент, когда Мерьем как будто бы чрезмерно увлеклась контурной пластикой. Например, у нее наблюдались достаточно большие губы, сделанные словно напоказ. Также были заметны изменения в лице — явно присутствовали дермальные филеры: получилась довольно наполненная средняя треть лица, подколотые скулы. То есть косметологи поработали с объемами.
Но потом Узерли как-то от этого, видимо, отошла и вернулась к более натуральному виду. И сегодня она выглядит, конечно, очень хорошо.
Что бы я ей посоветовала? Думаю, у нее достаточно профессиональные косметологи, потому что невооруженным глазом заметно, что она тщательно ухаживает за собой, следит за своим внешним видом. Но, как мне кажется, в скором времени уже станет вопрос о необходимости блефаропластики. У нее достаточно объемное нависающее веко, поэтому в ближайшем будущем надо будет об этом задуматься. В остальном она выглядит хорошо: грамотно поддерживает и подчеркивает то, что ей было дано от природы», — рассказала сайту Мадина Байрамукова.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Читайте также: