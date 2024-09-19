Как себя чувствуют Лиза и Гарри Галкины в Латвии? Скоро сядут в самолет до России?

Максим Галкин* и Алла Пугачева с детьми. Фото: соцсети

Близнецам накануне исполнилось по 11 лет.

Лизе и Гарри Галкиным 18 сентября исполнилось по 11 лет, их отец Максим Галкин* показал в соцсетях, как отпрыски выглядят сейчас. На обнародованной фотографии их поклонники увидели красивых подростков со вдумчивым взглядом.

У некоторых фолловеров мужа Аллы Пугачевой от этого снимка защемило в сердце, ведь ребят многие искренне любили и надеялись, что они пополнят золотой фонд России. Не секрет, что младшие дети Аллы Борисовны обладают не только артистичностью, но и острым умом. Еще маленькими они владели несколькими языками, изучали музыку, хореографию, занимались спортом, сочиняли стихи и рассказы. Неужели они никогда не вернутся на родину?

Лиза и Гарри Галкины в Латвии. Фото: соцсети

Таролог Анна Горшкова сделала расклад на брата с сестрой, и он показал, что россияне уже этой осенью могут увидеть Лизу и Гарри в России. Не исключено, что они прилетят вместе с матерью, которая планировала уладить некоторые юридические дела.

А вот каких-то душевных страданий и тоски по родине со стороны наследников Пугачевой таролог в раскладе не заметила.

«Я не вижу большого желания. Тут больше идет решение вынужденное, родительское — то есть со стороны людей, которые решают этот вопрос», — сказала Анна Горшкова Teleprogramma.org.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Расклад на детей Аллы Пугачевой Лизы и Гарри Галкиных. Фото: предоставлено Анной Горшковой

Читайте также:

Читайте также