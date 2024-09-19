Как себя чувствуют Лиза и Гарри Галкины в Латвии? Скоро сядут в самолет до России?

Лизе и Гарри Галкин ым 18 сентября исполнилось по 11 лет, их отец Максим Галкин* показал в соцсетях, как отпрыски выглядят сейчас. На обнародованной фотографии их поклонники увидели красивых подростков со вдумчивым взглядом.

У некоторых фолловеров мужа Аллы Пугачевой от этого снимка защемило в сердце, ведь ребят многие искренне любили и надеялись, что они пополнят золотой фонд России. Не секрет, что младшие дети Аллы Борисовны обладают не только артистичностью, но и острым умом. Еще маленькими они владели несколькими языками, изучали музыку, хореографию, занимались спортом, сочиняли стихи и рассказы. Неужели они никогда не вернутся на родину?