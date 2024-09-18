Стилист Правич заступилась за Решетову, которую раскритиковали за наряд: «Вид скромный, но элегантный»

Анастасия Решетова всегда любила лаконичный стиль. Раньше она часто выбирала смелые наряды, а после расставания с Тимати стала даже носить полностью закрытые платья и платки. Недавно модель вышла в свет после того, как разгорелся скандал с разводом Алсу . Певица обвиняет Решетову в связи с ее мужем Яном Абрамовым. Сама блогерша утверждает, что это неправда. На публике она предпочла предстать в блузке с капюшоном-накидкой и шелковистой юбке в пол. Анастасия подчеркнула свой силуэт, но при этом почти все тело закрыла.

В Сети образ экс-возлюбленной Тимати стали критиковать. Многие считают, что она подражает Алсу. Другие решили, что лук фривольный. Для Teleprogramma.org ее аутфит оценила стилист-имиджмейкер Дарья Правич .

«В Сети пишут о том, что образ Анастасии Решетовой здесь слишком фривольный. Не могу согласиться. Во-первых, мы видим длину макси и у юбки, и у рукавов — минимум открытых участков тела. Во-вторых, скромный вырез топа полностью закрывает грудь, усиливая впечатление драпировками, плюс покрытая голова. Общий вид скромный, но элегантный, благодаря фактурам тканей. Возможно, именно они привлекли внимание аудитории блогера: струящийся атлас, подчеркивающий фигуру, кому-то мог показаться вызывающим. Считаю, что это придирки. Образ 8/10. Немного снижаю оценку из-за того, что комплект выглядит дробным: будь юбка из той же ткани, что топ, костюм смотрелся бы ярче и больше подчеркнул красоту Анастасии», — высказалась Дарья.