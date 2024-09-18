Стилист Правич заступилась за Решетову, которую раскритиковали за наряд: «Вид скромный, но элегантный»

В Сети образ экс-возлюбленной Тимати стали критиковать. Многие считают, что она подражает Алсу. Другие решили, что лук фривольный. Для Teleprogramma.org ее аутфит оценила стилист-имиджмейкер
«В Сети пишут о том, что образ Анастасии Решетовой здесь слишком фривольный. Не могу согласиться.
Во-первых, мы видим длину макси и у юбки, и у рукавов — минимум открытых участков тела.
Во-вторых, скромный вырез топа полностью закрывает грудь, усиливая впечатление драпировками, плюс покрытая голова.
Общий вид скромный, но элегантный, благодаря фактурам тканей. Возможно, именно они привлекли внимание аудитории блогера: струящийся атлас, подчеркивающий фигуру, кому-то мог показаться вызывающим.
Считаю, что это придирки. Образ 8/10. Немного снижаю оценку из-за того, что комплект выглядит дробным: будь юбка из той же ткани, что топ, костюм смотрелся бы ярче и больше подчеркнул красоту Анастасии», — высказалась Дарья.
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