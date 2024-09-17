Холявин: «Не понимаю, когда 40-летние возвращаются на «Дом-2», лень и неспособность зарабатывать»

Егор Холявин в эксклюзивном интервью Teleprogramma.org рассказал, как относится к участникам «Дома-2», которые уже в зрелом возрасте возвращаются на проект.

«Не понимаю, когда ребята, которым по 40 лет, возвращаются туда . Думаю, это те люди, у которых за периметром телестройки ничего не получается, которые не могут себя найти в жизни, которые не умеют зарабатывать, которые ленятся. Это ужасно», — сказал он.

При этом признался, что сам часто ностальгирует по проекту и хотел бы встретиться с его участниками.

Холявин не скрывает, что именно «Дом-2» помог ему преодолеть проблему с лишним весом, обрести себя, найти свое место под солнцем.

В настоящий момент Егор Холявин весит 80 кг, а пришел на проект 165-килограммовым. Он заверил, что никакого ушивания желудка для этого не делал, похудел сам. И теперь этот опыт стал его профессией — он помогает людям по всему миру справиться с лишним весом.