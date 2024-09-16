Егор Холявин из «Дома-2»: «Я попал в реанимацию, потерял свой внешний вид»

Егор Холявин признался журналисту издания Teleprogramma.org , что именно участие в «Доме-2» переродило его, выступило в качестве спасательного круга и сделало счастливым человеком.

«Я попал в реанимацию в тяжелом состоянии, три ножевых ранения. Потерял свой внешний вид, приобрел лишний вес — больше 130 килограммов. Потерял работу, учебу — все, что у меня было. 10 месяцев пролежал в больнице, после чего был на домашней реабилитации. И дома я только ел и смотрел телепроект «Дом-2», — поведал Егор.

В итоге парень «отъел» себе вес в 165 кг и уже не знал, что делать со своей жизнью. Именно в этот момент в его городе объявили о кастинге на телестройку . Егор, не раздумывая, отправился туда, чтобы понять, что он может чего-то стоить.

В итоге из 150 кандидатов отобрали именно его. Холявин признает, что он стал как раз тем самым персонажем, который всегда есть на проекте, — толстячком, умеющим хорошо говорить.

Любопытно, что на телестройку Егор Холявин идти согласился не сразу. Шоу не было его целью, ему просто хотелось проверить — пройдет ли он кастинг. Но продюсерам все-таки удалось уговорить парня войти в «периметр».

Там шаг за шагом, доказывая другим героям проекта, что он чего-то стоит, Егор приобрел уверенность в себе, а вместе с ней и желание совершенствовать свое тело. В итоге участник «Дома-2» смог похудеть до 80 кг и заработать на ряд пластических операций, которые довели его внешность до совершенства .