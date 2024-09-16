Бородиной как публичной персоне дали совет по этикету: «Без оправданий, без осуждений»
Ксения Бородина. Фото: Global Look Press
Телеведущая Ксения Бородина постоянно вступает в конфликты, которые выставляют ее не в лучшем свете.
Подписчики Ксении Бородиной не раз упрекали ее в том, что она слишком часто хамит тем, кто высказывает свое мнение. Однако теледива продолжает кидаться на всех, кто ее критикует. Это сильно портит ее репутацию как публичной персоны.
Некоторые фолловеры пишут, что Ксения Бородина — лицо нескольких телеканалов и ее поведение отражается на работе. Teleprogramma.org узнала у эксперта по этикету Вероники Мазур, как стоит себя вести ведущей в своих социальных сетях.
«С точки зрения этикета, можно поступить следующим образом: либо просто проигнорировать высказывание, так как оно не имеет никакого отношения к действительности, тем самым дав понять, что вам в принципе все равно, что думают малознакомые люди. Либо поблагодарить за внимание и мнение. Без оправданий, без осуждений. Это этикет так рекомендует. Но каждый человек вправе поступать так, как считает нужным, мнение каждого человека имеет место быть», — объяснила эксперт.