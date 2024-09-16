Бородиной как публичной персоне дали совет по этикету: «Без оправданий, без осуждений»

Подписчики Ксении Бородиной не раз упрекали ее в том, что она слишком часто хамит тем, кто высказывает свое мнение. Однако теледива продолжает кидаться на всех, кто ее критикует. Это сильно портит ее репутацию как публичной персоны.

Некоторые фолловеры пишут, что Ксения Бородина — лицо нескольких телеканалов и ее поведение отражается на работе. Teleprogramma.org узнала у эксперта по этикету Вероники Мазур , как стоит себя вести ведущей в своих социальных сетях.

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