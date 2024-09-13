Ведущий программы «Жизнь своих» Евгений Кривцов — о традициях и нравах Башкирии: «Пытаются усадить за стол»

У Евгения Кривцова была возможность не только отведать деликатесы Башкортостана, но и поближе познакомиться с культурой, пообщаться с местными жителями.

Во время своей поездки ведущий программы «Жизнь своих» выделил две важные традиции, которые в Башкортостане не нарушаются уже очень много лет. В разговоре с Teleprogramma.org Евгений Кривцов рассказал, какие обычаи тронули его.

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«Есть у них четко проработанные традиции. Они радушные и гостеприимные, постоянно пытаются усадить тебя за стол, напоить чаем, дают тебе чак-чак, чтобы тебе было слаще пить этот чай. Конечно же, среди мужчин самым главным является образ воина-степняка. У башкир до сих пор очень популярны соревнования на ловкость, на силу, на меткость. И какое счастье, что они являются частью нашей русской семьи», — поделился ведущий.

В программе «Жизнь своих», которая выйдет 15 сентября, Евгений Кривцов расскажет о местных деликатесах, добыче бортевого меда и других особенностях Башкортостана. «Жизнь своих» выходит по воскресеньям в 10:15 на Первом канале.