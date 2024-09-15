От Стрельцов что-то скрывают, а партнер Весов проявит агрессию: любовный гороскоп на 15 сентября

15 сентября — в целом день, который приносит в жизнь удовлетворение и гармонию, улучшаются отношения с противоположным полом. Появляется больше чувственности и гармонии. Благоприятный период для покупок предметов гардероба, романтических встреч и знакомств.

Однако у некоторых знаков зодиака в этот день могут быть конфликты и недопонимания в личной жизни. Кому стоит обратить внимание на свои отношения, в разговоре с Teleprogramma.org рассказала астролог Ксения Черных .

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