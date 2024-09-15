От Стрельцов что-то скрывают, а партнер Весов проявит агрессию: любовный гороскоп на 15 сентября

15 сентября — в целом день, который приносит в жизнь удовлетворение и гармонию, улучшаются отношения с противоположным полом. Появляется больше чувственности и гармонии. Благоприятный период для покупок предметов гардероба, романтических встреч и знакомств.
Однако у некоторых знаков зодиака в этот день могут быть конфликты и недопонимания в личной жизни. Кому стоит обратить внимание на свои отношения, в разговоре с
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«Овен, Весы — семейные конфликты, агрессивность партнера, выяснение отношений.
Телец, Скорпион — в любовных делах может быть много неопределенностей, обманов, недопонимания.
Близнецы, Стрелец — для семейных пар период недомолвок, недопонимания, тайны.
Дева, Рыбы — период двойственности в отношении тайн, интриг. Для рыб не лучший период для новых романтических знакомств.
Козерог — конфликты и выяснение отношений в паре».
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