От Стрельцов что-то скрывают, а партнер Весов проявит агрессию: любовный гороскоп на 15 сентября

Красивая девушка на фоне знаков зодиака. Фото: Midjourney

Некоторым знакам зодиака стоит отвлечься от других дел и обратить внимание на свои отношения.

15 сентября — в целом день, который приносит в жизнь удовлетворение и гармонию, улучшаются отношения с противоположным полом. Появляется больше чувственности и гармонии. Благоприятный период для покупок предметов гардероба, романтических встреч и знакомств.

Однако у некоторых знаков зодиака в этот день могут быть конфликты и недопонимания в личной жизни. Кому стоит обратить внимание на свои отношения, в разговоре с Teleprogramma.org рассказала астролог Ксения Черных.

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«Овен, Весы — семейные конфликты, агрессивность партнера, выяснение отношений.

Телец, Скорпион — в любовных делах может быть много неопределенностей, обманов, недопонимания.

Близнецы, Стрелец — для семейных пар период недомолвок, недопонимания, тайны.

Дева, Рыбы — период двойственности в отношении тайн, интриг. Для рыб не лучший период для новых романтических знакомств.

Козерог — конфликты и выяснение отношений в паре».

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