Ведущий шоу «Жизнь своих» Евгений Кривцов назвал деликатесы Башкортостана, которые его поразили

Евгений Кривцов посетил Башкортостан и уже готов рассказать о том, какие деликатесы его удивили больше всего. В Республике ведущий шоу «Жизнь своих» попробовал не только настоящий бортевой мед, который очень сложно добывать, но отведал другие поразительные и вкуснейшие блюда.

В разговоре с Teleprogramma.org Евгений Кривцов рассказал, что колбаса из конины и бешбармак стали его фаворитами.

«Мне запомнился казылык — это колбаса из конины. Она очень нежная, очень вкусная. Идеальная закуска к какому-нибудь супчику или просто бутербродик себе сделать. Она очень питательная, дает много энергии. Но мое самое любимое блюдо башкирское — это бешбармак. Что переводится с башкирского как «пять пальцев», потому что это блюдо нужно есть руками. Чем-то оно напоминает дагестанский хинкал. Смысл в том, что у тебя есть лапша, которая выглядит как лист лазаньи, у тебя есть мясо, у тебя есть бульон из-под этого мяса и несколько башкирских соусов. И ты все это дело соединяешь, заматываешь в лапшину, берешь пятерней и начинаешь есть, запивая бульоном. Это невероятно вкусно. Виды мяса могут быть разными. Я предпочитаю смесь говядины и баранины», — поделился ведущий.

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В это воскресенье, 15 сентября, Евгений Кривцов расскажет и о других деликатесах Башкортостана — супе из борщевика, квасе из овса и салате из морской фасоли. Программа «Жизнь своих» выходит на Первом канале по воскресеньям в 10:15.