Как изменился Егор Холявин?

Участник телепроекта «Дом-2» Егор Холявин сейчас выглядит умопомрачительно. Подтянутый, стильный, уверенный в себе, он мало напоминает того пухляка, который пришел когда-то на проект.

Егор не скрывает, что для достижения цели он перенес 30 пластических операций, потратив на них 10 млн рублей.

Как рассказал Егор Холявин изданию Teleprogramma.org , похудел он сам, без ушивания желудка . А вот обвисшую после потери веса кожу пришлось подтягивать. После того, как тело было приведено в порядок, он перешел на лицо.

«Мне сделали ринопластику, блефаропластику, имплант в подбородок. Всего на подбородке произведено четыре операции, пересадку бороды, удалил комки Биша, выполнил круговую подтяжку, зубы, ну и так далее», — рассказал нашему журналисту Егор.

Холявин признает, что, может быть, на лице можно было столько и не делать манипуляций, но все равно не жалеет ни об одной операции.

Сейчас он чувствует себя в новом теле просто великолепно, а трансформацию тела превратил в свою профессию, проводя онлайн-консультации с полными людьми по всему миру.