Как изменился Егор Холявин?

Участник телепроекта «Дом-2» Егор Холявин сейчас выглядит умопомрачительно. Подтянутый, стильный, уверенный в себе, он мало напоминает того пухляка, который пришел когда-то на проект.
Егор не скрывает, что для достижения цели он перенес 30 пластических операций, потратив на них 10 млн рублей.
Как рассказал Егор Холявин изданию
«Мне сделали ринопластику, блефаропластику, имплант в подбородок. Всего на подбородке произведено четыре операции, пересадку бороды, удалил комки Биша, выполнил круговую подтяжку, зубы, ну и так далее», — рассказал нашему журналисту Егор.
Холявин признает, что, может быть, на лице можно было столько и не делать манипуляций, но все равно не жалеет ни об одной операции.
Сейчас он чувствует себя в новом теле просто великолепно, а трансформацию тела превратил в свою профессию, проводя онлайн-консультации с полными людьми по всему миру.
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Егор Холявин. Фото: соцсети
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