Ведущий шоу «Жизнь своих» Евгений Кривцов: «В Башкортостане уникальная вещь — это мед»

Евгений Кривцов посетил Башкортостан со съемочной группой программы «Жизнь своих». И во время этой поездки случилось настоящее чудо. Ведущий рассказал, что вместе с командой они решили посмотреть, как добывается уникальный бортевой мед. По словам Кривцова, такой мед в мире мало кто добывает. Ведь есть способы и полегче.

Однако в Башкирии бортевой мед считается чуть ли не символом республики. Бортник, которого съемочная группа решила посетить, думал, что его борти уже пусты и пчелы туда не селятся. Однако с приездом Евгения Кривцова и его команды пчелы снова облюбовали борти в заповеднике Шульган-Таш.

«Самая, на мой взгляд, запоминающаяся, уникальная вещь, касательно культуры еды — это башкирский мед, бортевой. Вообще существует три вида того, как человек работает с пчелами. Первый — это улей. Второй — колода — это срубленный ствол дерева, в котором проделывается отверстие, и ставится недалеко от жилища человека. И самый сложный, но самый интересный — это бортевой мед, который добывается очень мало где в мире. Мекка бортевого меда — это заповедник Шульган-Таш в Башкирии. Там мы и снимали. Мы плыли в лес на лодке минут 40, потом шли по пустынному острову, где нет никого, кроме медведей, косуль и пчел! Бортник Сабит очень удивился и обрадовался, потому что последнее время пчелы в борти уже не заселялись, но мы, видимо, принесли удачу, потому что пчелы вернулись», — рассказал журналист в разговоре с Teleprogramma.org .

Также он поведал, что башкиры едят мед необычным способом.

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«Этот мед гораздо вкуснее других видов. Традиционный способ употребления меда у башкир не такой, как у нас. Они берут белый хлеб, густо намазывают его сметаной, а сверху кладут бортевой мед. Пожалуй, самый необычный способ употребления меда», — восхитился Евгений Кривцов.

В это воскресенье, 15 сентября, в выпуске «Жизнь своих. Башкирия (ч. 2)» авторы расскажут о том, каких размеров самородки находят порой обычные башкирские трактористы и сколько тонн драгоценного металла разведано в этой богатейшей республике. «Жизнь своих» выходит на Первом канале по воскресеньям в 10:15.