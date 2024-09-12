Боня засветила лицо «словно осы покусали»: что случилось, откуда бугры?

Виктория Боня в настоящий момент совершает восхождение на Манаслу в Гималаях. Звезда пожаловалась, что утро в туристическом лагере у нее не задалось, проснулась словно побитой, с опухшим лицом.

Почему организм Виктории так отреагировал на восхождение? Об этом Teleprogramma.org спросила у Андрея Кондрахина , к.м.н., кардиолога.

Врач заметил, что точно тут никто не скажет, поскольку «пациент» далеко. Не исключено, что у Виктории Бони были какие-то заболевания, но в любом случае на большой высоте организм человека находится под влиянием большого стресса и может выдавать подобные реакции.

«На высоте меняется парциальное давление кислорода, атмосферное давление, поэтому биологические жидкости перераспределяются. И тут вопрос, сколько воды пил человек, сколько спал, сколько лежал, как он переносит высоту и так далее», — прокомментировал врач.