Боня засветила лицо «словно осы покусали»: что случилось, откуда бугры?

Почему организм Виктории так отреагировал на восхождение? Об этом
Врач заметил, что точно тут никто не скажет, поскольку «пациент» далеко. Не исключено, что у Виктории Бони были какие-то заболевания, но в любом случае на большой высоте организм человека находится под влиянием большого стресса и может выдавать подобные реакции.
«На высоте меняется парциальное давление кислорода, атмосферное давление, поэтому биологические жидкости перераспределяются. И тут вопрос, сколько воды пил человек, сколько спал, сколько лежал, как он переносит высоту и так далее», — прокомментировал врач.
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