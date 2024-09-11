Кто по национальности Ксения Бородина?

Ксения Бородина — признанная красавица, ее необычная и яркая внешность неизменно привлекает внимание публики и многочисленных поклонников. Обязана своей привлекательности звезда во многом благодаря интересному смешению кровей. Ее мама наполовину русская и наполовину татарка, а отец — курд-езид.

Не исключено, что именно по зову восточной крови Ксения Бородина выбрала себе в мужья во второй раз дагестанца Курбана Омарова . Увы, как и первый брак с Юрием Будаговым, он тоже развалился.

В настоящий момент Ксения Бородина встречается с блогером Николаем Сердюковым. Интересно, что не все верят в искренность их отношений. И даже профайлер Алексей Филатов , основатель Академии профайлинга, увидев их видео с поцелуями в Сети, счел его притворным .

«Это плохая работа на публику. У обоих. Данный эпизод, конечно, неискренен», — сказал эксперт сайту Teleprogramma.org .

Впрочем, собеседник издания подчеркнул, что данное резюме не обязательно распространяется на отношения знаменитостей в целом.