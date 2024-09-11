Преображение чеченского внука Пугачевой поразило стилиста Фасхутинову: «Очень даже в тренде»

Средний сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров — не самый публичный человек. В социальных сетях он рассказывает в основном о своей работе, а вот сам в них появляется редко. И для поклонников стало удивлением, что чеченский внук Аллы Пугачевой сменил имидж. Он отрастил волосы и немного изменил их цвет. В Сети мнения разошлись.

Некоторые заявили, что так Дени Байсаров стал выглядеть взрослее, кто-то высказался, что он стал похож на обычного паренька из соседнего подъезда, а некоторые и вовсе сравнили его с мужем бабушки Максимом Галкиным* . В разговоре с Teleprogramma.org стилист, колорист Любовь Фасхутинова заявила, что наследник известного семейства просто придерживается современным трендам.

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«Во-первых, удлиненные формы в мужском зале очень даже в тренде. В тренде также и текстура. Я считаю, что ему идет такая внешность. По типажу мы видим натуральный вектор стиля, мы видим мягкие формы. Единственное, что по цвету волос мне не нравится. А по форме, я считаю, что окей», — пояснила эксперт.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента