Что происходит с волосами изменившегося Малахова: «Возраст подразумевает»

Андрей Малахов редко появляется в Сети, но метко. На этот раз он шокировал фанатов сразу по двум причинам. Первое, на что обратили внимание поклонники, это его новый молодежный стиль. Ведущий нарядился в широкие рваные джинсы, серую толстовку оверсайз. Но больше всего фолловеров поразила прическа Андрея Малахова .

Они так и не смогли понять, почему ведущий в 52 года так и не поседел. Конечно, первое предположение фанатов — краска для волос. Колорист Любовь Фасхутинова не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть эти домыслы. В разговоре с Teleprogramma.org она объяснила, почему в таком возрасте у журналиста может быть не видна седина.

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