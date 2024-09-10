Что происходит с волосами изменившегося Малахова: «Возраст подразумевает»
Андрей Малахов. Фото: Global Look Press
Ведущий предстал перед поклонниками в новом имидже.
Андрей Малахов редко появляется в Сети, но метко. На этот раз он шокировал фанатов сразу по двум причинам. Первое, на что обратили внимание поклонники, это его новый молодежный стиль. Ведущий нарядился в широкие рваные джинсы, серую толстовку оверсайз. Но больше всего фолловеров поразила прическа Андрея Малахова.
Они так и не смогли понять, почему ведущий в 52 года так и не поседел. Конечно, первое предположение фанатов — краска для волос. Колорист Любовь Фасхутинова не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть эти домыслы. В разговоре с Teleprogramma.org она объяснила, почему в таком возрасте у журналиста может быть не видна седина.
«Наверное, такой возраст подразумевает наличие седины, но это не всегда так. В таких случаях отлично справляются мужские краски для волос, подразумевающие частичное перекрытие седины. Это камуфляж, это матовые краски. По фото это разобрать невозможно. Но мне кажется, что цвет волос выглядит несколько светлее, чем обычно.
Это может быть как раз таки следствием окисляющего воздействия стойкого перманентного красителя. Когда мы красим холодным природным оттенком, но этот холодный оттенок вымывается и высвечивается фон осветления. По фотографии сложно сказать, но, скорее всего, использовался перманентный краситель для закрашивания седины, если она есть», — рассудила эксперт.