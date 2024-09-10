Почему Ягудин так сильно боится стареть: «Травмирующая ситуация»

Алексей Ягудин получил травмирующий психику опыт, поэтому с возрастом у него усугубляется один страх. Фигурист страшно боится старости. По его словам, даже отражение в зеркале его пугает из-за седины и морщин.

В разговоре с Teleprogramma.org психолог Сергей Ланг объяснил, что эта фобия зародилась у Алексея Ягудина в подростковый период . Также на неприятие своего возраста влияет и профессия спортсмена.

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