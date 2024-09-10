Почему Ягудин так сильно боится стареть: «Травмирующая ситуация»
Алексей Ягудин. Фото: Global Look Press
Фигурист признался, чего боится больше всего.
Алексей Ягудин получил травмирующий психику опыт, поэтому с возрастом у него усугубляется один страх. Фигурист страшно боится старости. По его словам, даже отражение в зеркале его пугает из-за седины и морщин.
«Страх старения, безусловно, формируется еще в молодости. Он закладывается в период подросткового возраста. У многих это происходит, когда они видят чьи-то смерти. Может, происходила ситуация травмирующая, когда видели беспомощных стариков. На каком-то примере Алексей Ягудин был свидетелем тяжелой старости, переживаний, беспомощности.
И теперь, с годами, у него этот страх становится более ярко выраженным. Также это связано и с его профессией, потому что он работает не головой, а работает телом. И оставаться в хорошей физической форме с годами становится все сложнее. Безусловно, у него присутствует этот страх быть несамостоятельным, быть никому не нужным», — пояснил эксперт.