Врач Маршинцева дала совет тем, кто любит пощекотать нервишки фильмами и шоу в магнитные бури: «Лучше избегать»

Многие не особо верят в то, что магнитные бури могут влиять на самочувствие человека. Однако метеозависимые люди действительно могут испытывать неприятные ощущения во время геошторма.

И таким людям стоит отказаться от нескольких вещей и не подходить к определенным предметам . Об этом в разговоре с Teleprogramma.org рассказала терапевт Юлия Маршинцева .

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«Что касается здоровья и магнитных бурь, то на каждого они влияют по-разному. Если у человека есть хронические заболевания, то они обостряются. Если человек был здоровым, то он все равно может чувствовать общее недомогание. Что касается просмотра телевизора, то прямых данных — можно смотреть или нет, — их нет. Это уже по самочувствию надо смотреть. Понятно, если у человека болит голова и чувство давления на голову, то лучше отказаться от телевизора, компьютера, наушников. Что касается стрессовых шоу или страшных фильмов — все, что влияет на нервную систему, лучше избегать. Лучше спокойную музыку послушать, поспать. Окружить себя тем, что приносит удовольствие и расслабляет», — пояснила эксперт.

Отметим, что завтра, 10 сентября, на Землю обрушится очередная магнитная буря. Продлится геоудар целые сутки и будет довольно мощным.